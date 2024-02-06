С одного куста соберете целое ведро: 7 сортов картофеля, которые дают самый высокий урожай

Есть много сортов самого популярного в Украине овоща, но некоторые из них считаются лучшими, поэтому на них стоит остановить свое внимание.

Вскоре весна и когда как ни сейчас готовиться к посевному сезону. Ведь нужно сделать кучу дел: подготовить саженцы, участок и обеспечить все условия для роста и развития картофеля, чтобы получить высокий урожай. Рассказываем, какие сорта картофеля максимально урожайны и обладают хорошими вкусовыми качествами.

Какой картофель имеет высокую урожайность и хорошие вкусовые качества

Розария. С одного куста картофеля этого сорта можно собрать 20 клубней. Картофель легко чистится, хорошо разваривается, имеет идеальный вкус и просто тает во рту. Плоды одинаковые, не боятся холода и засухи, имеют много глаз.

С одного куста картофеля этого сорта можно собрать 20 клубней. Картофель легко чистится, хорошо разваривается, имеет идеальный вкус и просто тает во рту. Плоды одинаковые, не боятся холода и засухи, имеют много глаз. Рудольф. Этот сорт картофеля схож по своим вкусовым качествам с "Розарией", хорошо разваривается и крахмалистый. Плоды имеют розовую кожуру, вырастают крупными и гладкими, имеет высокую урожайность.

Этот сорт картофеля схож по своим вкусовым качествам с "Розарией", хорошо разваривается и крахмалистый. Плоды имеют розовую кожуру, вырастают крупными и гладкими, имеет высокую урожайность. Белла Росса. Это один из самых любимых сортов картофеля всех украинцев. Она очень вкусная, клубень большой, имеет высокую урожайность. Картофель вырастает чистым и одинаковым по размеру.

Это один из самых любимых сортов картофеля всех украинцев. Она очень вкусная, клубень большой, имеет высокую урожайность. Картофель вырастает чистым и одинаковым по размеру. Аризона. Этот картофель обладает высокой урожайностью и ценными вкусовыми качествами. Поэтому его часто используют в кулинарии, в частности для приготовления картофеля "по-крестьянски". Плоды белого цвета практически одинакового размера.

Этот картофель обладает высокой урожайностью и ценными вкусовыми качествами. Поэтому его часто используют в кулинарии, в частности для приготовления картофеля "по-крестьянски". Плоды белого цвета практически одинакового размера. Гранада. Этот сорт вывели в 2014 году, отличается достаточно высокой урожайностью и устойчив к резким температурным перепадам. Этот картофель имеет отличный вкус, низкокрахмалистый, поэтому разрешается при соблюдении жестких диет.

Этот сорт вывели в 2014 году, отличается достаточно высокой урожайностью и устойчив к резким температурным перепадам. Этот картофель имеет отличный вкус, низкокрахмалистый, поэтому разрешается при соблюдении жестких диет. Ривьера. Обладает высокой урожайностью, из одного куста вырастает более 10 картофелин. Устойчива к холодным погодным условиям, всегда хорошо родит.

Обладает высокой урожайностью, из одного куста вырастает более 10 картофелин. Устойчива к холодным погодным условиям, всегда хорошо родит. Пикассо. Этот сорт хорошо родит, из одного куста произрастает более 12 клубней. Картофель имеет плоды среднего размера и очень вкусный.

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