С одной грядки соберете не одно ведро огурцов: три высокоурожайных сорта, которые стоит посадить этой весной

Высокоурожайные сорта огурцов

Именно от него зависит, будет ли ваша грядка обильно рожать или придется разочаровываться. Мы отобрали три сорта огурцов, стабильно дающих большие урожаи в Украине и не подводящие ни одного года.

Конечно, чтобы огурцы радовали плоды, важен не только сорт. Почва, полив, подкормка, погодные условия — все это влияет. Но даже идеальные условия не спасут, если вы выберете неподходящий сорт.

Конкурент

Настоящая классика украинских огородов. Этот сорт полюбили и опытные агрономы и домашние садоводы. Конкурент стабильно дает высокий урожай, не боится дождя и засухи, и устойчив к болезням, в частности огуречной мозаики. Плоды универсальны: свежие или для консервации — всегда вкусно.

Кукушка

Ранний сорт для тех, кто хочет быстро получить урожай. Огурцы нежные, кожура никогда не горчит, поэтому они идеальны для свежего потребления. Неприхотливы в уходе и стабильны в условиях украинского климата.

Нежинский

Сорт, проверенный десятилетиями. Хрустящие, сочные огурцы отлично подходят для консервирования. Нежинский устойчив к перепадам температур и грибковым болезням, растет по всей Украине — от юга до запада и севера.