С помощью чего почистить чайник от накипи: и это не сода и не уксус

Любой чайник периодически нуждается в глубокой очистке, поскольку из-за низкого качества воды появляется накипь, которая вредит самому чайнику и опасна для здоровья.

Избежать образования накипи практически невозможно, почистить ее в домашних условиях достаточно просто.

Чаще всего можно найти рекомендации очищать прибор от накипи с помощью лимонной кислоты, уксуса, соды. Но есть и другие методы, о которых немногие знают. Это очистка чайника от накипи с помощью рассола или газировки.

Как очистить чайник рассолом

Рассол идеально подходит для удаления накипи из-за того, что в его состав входят ингредиенты, которыми чаще всего и удаляют его — это уксусная и лимонная кислота.

Для того чтобы очистить чайник, нужно налить в него жидкость и вскипятить. После этого оставить горячую жидкость в чайнике, пока она не остынет.

Затем помыть чайник моющим средством, чтобы устранить посторонние запахи и сполоснуть.

Очищаем чайник с помощью газировки

Нержавеющий чайник хорошо очищается с помощью газировки или газированных напитков. Можно использовать для этого обычный лимонад, содержащий лимонную кислоту.

Залейте газированным напитком чайник и прокипятите. Оставьте, равно как и в случае с рассолом, воду в чайнике охлаждаться. После этого тщательно помойте.

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