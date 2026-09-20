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С Всенародным днем отца 2026 года: лучшие картинки и открытки, которые тронут папу до слез
20 сентября в мире отмечают Всенародный день отца. Это прекрасная возможность сказать папе слова любви и благодарности, а еще — прислать красивую картинку или открытку с искренними пожеланиями.
Иногда несколько теплых слов достаточно, чтобы сделать близкого человека более счастливым. Особенно если вы живете далеко и не можете в этот день обнять папу лично. Выберите красивое поздравление с Днем отца 2026 в картинках и отправьте его в мессенджере или социальных сетях.
Поздравить с праздником можно не только своего отца. Не забудьте о дедушке, муже, брате, друге или другом близком мужчине, который знает, что значит быть любящим и заботливым отцом.
Стихи с Всенародным днем отца 2026
С Днем папы, родной, дорогой!
Здоровым будь и молодым,
Пусть счастье стучится в дом,
А радость всегда будет в нем.
Пусть исполнятся все желания,
Не будет печали и колебания,
Добра, достатка и тепла,
Чтобы судьба светлая была!
***
Папаша, с праздником я поздравляю,
Здоровья и радости желаю,
Чтобы каждый день добро приносил,
А печаль тропы не находила.
Да будет уютно в доме,
Счастливы будут все знакомые,
А рядом — любящая семья,
Что всегда поддержит тебя!
***
Спасибо, тату, за заботу,
За доброе слово и поддержку,
За мудрую и искреннюю помощь,
За каждую радостную минутку.
Пусть здоровье не подводит,
А счастье рядом всегда ходит,
Пусть будет светлым каждый день –
Без лишних уныний и проблем!
***
Мой папа — сильный и надежный,
Советчик добрый и терпеливый,
С тобой мир так спокоен,
А день пасмурный станет лучше.
Так что с Днем отца я поздравляю,
Здоровья на сто лет желаю!
Пусть судьба бережет от бед,
А счастье следует за тобой вслед!
***
С Днем отца! Счастья и добра,
Чтобы светлой было время,
Чтобы сердце наполнилось теплом,
А мир и уют — весь дом.
Да будут силы и воодушевление,
От родных — искренность и уважение,
Здоровье, радости без счета
И хороших дней на долгие века!
Красивые открытки с Всенародного дня отца 2026 года
Поздравление с Всенародным днем отца от дочери
Дорогой папа, поздравляю тебя с Днем отца! Для меня ты всегда будешь человеком, рядом с которым спокойно и уютно. Спасибо за твою любовь, заботу и поддержку. Желаю тебе крепкого здоровья, счастливых лет и как можно больше светлых моментов. Очень тебя люблю!
***
Папаша, с твоим праздником! Спасибо за то, что всегда веришь в меня, поддерживаешь мои решения и находишь нужные слова, когда они так необходимы. Желаю тебе здоровья, радости, душевного покоя и исполнения мечтаний. Пусть у тебя все будет хорошо!
***
С Днем отца, мой родной! Хочу, чтобы ты знал: сколько бы лет мне ни было, я всегда буду оставаться твоей дочерью. Желаю тебе долгих и счастливых лет, крепкого здоровья и много поводов улыбаться. Спасибо, что ты у меня есть!
***
Папа, поздравляю с Днем отца! Пусть жизнь дарит тебе столько же тепла, сколько ты подарил мне. Желаю тебе сил, здоровья, хорошего настроения и семейного уюта. Пусть сбываются желания, а каждый новый день приносит что-то хорошее.
***
Мой дорогой папа, с Днем отца! Ты мой защитник, советчик и человек, к которому всегда хочется возвращаться. Желаю тебе быть здоровым, счастливым и окруженным любовью. Пусть впереди тебя ждет еще множество прекрасных моментов, которые мы сможем разделить вместе. Люблю тебя!
Поздравление с Всенародным днем отца от сына
Папа, поздравляю тебя с Днем отца! Спасибо за твой пример, поддержку и все жизненные уроки. Желаю тебе крепкого здоровья, много сил, покоя и поводов гордиться своей семьей. Пусть рядом всегда будут люди, которые любят и ценят тебя!
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С Днем отца! Желаю тебе оставаться таким же сильным, мудрым и надежным. Спасибо, что научил меня не бояться трудностей, отвечать за свои слова и уверенно идти вперед. Здоровье тебе, счастья и долгих лет жизни!
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Папа, сегодня хочу просто сказать тебе спасибо. За советы, которые не раз выручали, за поддержку в важные моменты и за то, что на тебя всегда можно положиться. С Днем отца! Пусть в твоей жизни будет больше радости, отдыха и хороших новостей.
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Поздравляю с Днем отца лучшего отца! Желаю тебе крепкого здоровья, неистощимой энергии и исполнения всего задуманного. Пусть каждый день доставляет удовольствие, а дома всегда ждут тепло, уют и родные люди. Горжусь, что я сын твой!
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С Днем папа, папа! Желаю тебе поменьше поводов переживать за меня и побольше времени на себя! Пусть здоровье будет крепким, настроение прекрасным, а жизнь подкидывает только приятные сюрпризы. Спасибо, что всегда остаешься моей поддержкой и примером.