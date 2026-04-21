Сад без лишних усилий: 6 почвопокровных растений для легкого ухода за ними

Поддержание порядка в саду часто требует регулярного полива, подкормки и скашивания. В то же время существуют почвопокровные растения, которые значительно упрощают эти задачи. Они быстро разрастаются, укрывают поверхность и не требуют постоянного внимания, сохраняя декоративный вид.

Одним из таких вариантов является тимьян ползучий (Thymus serpyllum). Это растение не требует скашивания, хорошо переносит засушливые условия и отличается устойчивостью к вредителям и болезням. Кроме того, оно способно расти даже в почвах, где другие виды приживаются хуже.

Среди популярных почвопокровных растений также называют флокс ползучий (Phlox stolonifera). Он формирует плотный покров с обильным цветением и хорошо подходит для высаживания на склонах или каменистых участках. В то же время этот вид менее устойчив к засухе по сравнению с тимьяном.

Для участков с тенью или полутенью подходят форелевые лилии (Erythronium americanum). Весной они образуют желтые свисающие цветы, а пятнистые листья остаются декоративными дольше. В летний период листья увядают, однако растение не требует значительного ухода и обычно высаживается клубнелуковицами.

В более теплом климате эксперты советуют обратить внимание на курапию (Phyla nodiflora). По словам мастера-садовода Анджелы Джадд, это растение хорошо выдерживает жару, требует меньше воды, чем газонные травы, и вырастает низким, без необходимости регулярного скашивания. В то же время его не рекомендуют высаживать в местах с активным пешеходным движением.

Еще один вариант — голубоглазая трава (Sisyrinchium angustifolium). Несмотря на название, она относится к семейству ирисовых. По словам ландшафтного дизайнера Терезы Уоткинс, это низкорослое многолетнее растение образует компактные кусты, которые распространяются благодаря корневищам. Ее цветы могут иметь синий, фиолетовый, пурпурный или белый оттенок, а лучше всего она растет на влажных почвах.

В перечень также входит мимоза пудровая (Mimosa strigilosa). Она быстро разрастается, не имеет значительных проблем с вредителями и подходит для начинающих садоводов. По словам экспертов, это растение можно косить, а также использовать на участках, где возможна умеренная нагрузка.

