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Категория
Разное
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Сад будет ярким даже зимой: посадите это растение, которое будет украшать участок круглый год

Вечнозеленые листья, красные ягоды и компактная форма делают это растение особенно привлекательным для затененных уголков участка.

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Фото автора: Виктория Басанец Виктория Басанец
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Какое растение посадить, чтобы зимой было красиво в саду

Какое растение посадить, чтобы зимой было красиво в саду / © Фото из открытых источников

Когда большинство садовых растений сбрасывают листья, а клумбы теряют яркие краски, есть декоративный куст, который продолжает украшать участок. Речь идет о гаультерии лежачей — низкорослом вечнозеленом растении с блестящими листьями и ярко-красными ягодами. Она остается декоративной даже в холодное время года, поэтому может стать настоящей находкой для зимнего сада. По информации Королевского садоводческого общества Великобритании, гаультерия вырастает примерно до 15 см высотой, разрастается вширь и хорошо чувствует себя в затененных местах. Ее белые или розоватые цветы впоследствии сменяются красными плодами, долго остающимися на веточках.

Чем особенна гаультерия

Гаультерия лежачая (Gaultheria procumbens) — вечнозеленый почвопокровный полукуст семьи вересковых. Ее родина — восточная часть Северной Америки, где растение растет в лесах под кронами деревьев.

Главное декоративное преимущество — плотные темно-зеленые листья, которые зимой могут приобретать красноватый или бронзовый оттенок. Особенно эффектны круглые алые ягоды. Именно они делают гаультерию заметной среди других растений в холодный сезон.

Куст растет невысоко, примерно до 10-15 см, постепенно расползается вширь и может образовывать плотный зеленый ковер. Его сажают в затененных уголках сада, у хвойных растений, вдоль дорожек и в декоративных контейнерах.

Важная особенность: несмотря на привлекательный вид ягод, не следует использовать их в пищу.

Где посадить гаультерию, чтобы она хорошо росла

Лучшее место для гаультерии — полутень или затененный участок, защищенный от палящего летнего солнца. Растение любит влажную, но хорошо дренированную почву. Особенно важна его кислотность: лучше всего она развивается в кислом субстрате, богатом органическими веществами.

Перед посадкой землю следует подготовить: добавить кислый торф, листовой перегной или специальный субстрат для вересковых растений. Если почва тяжелая и плохо пропускает воду, нужно позаботиться о дренаже, ведь застой влаги может повредить корни.

Высаживать гаультерию можно весной или в начале осени, чтобы растение успело укорениться до сильных морозов. Контейнерные саженцы в благоприятную погоду можно высадить и позже, пока земля не промерзла. После посадки куст поливают, а поверхность почвы мульчируют корой хвойных деревьев или сосновой хвоей.

Как ухаживать за растением зимой

Гаультерия относится к морозостойким растениям, однако ее зимостойкость зависит от сорта, места выращивания и условий участка. В первую зиму после посадки молодой куст желательно замульчировать, особенно если ожидаются сильные морозы или малоснежная погода.

Важно не допускать полного пересыхания почвы осенью, но и не заливать растение. Весной достаточно убрать поврежденные листья и проверить состояние куста. Сильная формовочная обрезка обычно не требуется.

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