Сад может стать ловушкой: какие популярные растения могут загореться как спичка

Эксперты по садоводству и пожарной безопасности назвали деревья и растения, которые могут легко воспламеняться и способствовать распространению огня. По их словам, особенно осторожно следует высаживать возле дома эвкалипт, бамбук, сосну, можжевельник, кедр, мискантус, лаванду и розмарин.

Об этом сообщило издание martha stewart.

Специалисты объясняют, что некоторые растения являются более легковоспламеняющимися из-за высокого содержания эфирных масел, смолы или из-за способности накапливать сухие листья и ветви.

Эксперт по растениям приложения PlantIn Мелвин Кубиан отметил, что эвкалипт выделяет летучие эфирные масла в листьях и других частях дерева. По его словам, эти вещества являются легковоспламеняющимися даже при более низких температурах воспламенения. Также кора эвкалипта сбрасывается длинными полосами и создает сухую подстилку, которая может служить розжигом.

Бамбук, как объяснил Кубиан, после высыхания имеет мертвые ветви, которые служат материалом для разжигания пламени. Кроме того, его полые стебли быстро высыхают и могут лопаться или взрываться под воздействием огня. Сухие листья вокруг растения также могут способствовать распространению пламени.

К легковоспламеняющимся растениям эксперты также причислили сосну. По словам Кубиана, хвоя, кора и сок сосны являются легковоспламеняющимися из-за высокого содержания смолы. Он добавил, что длинная хвоя создает на земле толстый слой сухого материала, а сок может воспламеняться под действием тепла.

Мастер-садовник Мэри Джейн Дюфорд объяснила, что можжевельник легко возгорается из-за высокого содержания масла или смолы. По ее словам, густые тонкие листья этого растения могут сильно пересыхать летом, а также накапливать сухой мертвый материал.

Похожие свойства, по словам Дюфорд, имеет и кедр. Она отметила, что вечнозеленые растения следует высаживать подальше от зданий, а в пожароопасных районах — минимум в 30 футах от сооружений.

Отдельно эксперты вспомнили мискантус. Дюфорд объяснила, что его тонкие листья быстро теряют влагу в сухую погоду, а сухие листья и солома очень быстро воспламеняются и горят. По ее словам, высокие декоративные травы возле зданий могут способствовать распространению огня на сооружения.

Лаванда и розмарин также попали в перечень растений, которые советуют не высаживать возле дома. Пол Кристофи, соучредитель FC Fire Prevention, отметил, что лаванда содержит масла, которые легко воспламеняются. Он рекомендовал высаживать ее на расстоянии не менее 1,5-3 метра от сооружений.

Кубиан добавил, что розмарин содержит много эфирных масел, которые могут легко воспламениться. По его словам, в жарких условиях мелкие игольчатые листья и летучие соединения этого растения также могут легко воспламеняться.

Эксперты советуют использовать более огнестойкие растения, в частности гортензии, лилейники или седумы. Также они рекомендуют применять гравийную мульчу возле дома, чтобы ограничить распространение огня.

