Садоводам на заметку: девять растений для вашего сада, которые отпугивают ос — защитите свой урожай

Если на участке возникают осы, то эту делему достаточно тяжело преодолеть. От них часто используют химические аэрозоли, но существуют определенные растения, запах которых отпугивает этих насекомых.

В то время как некоторые растения привлекают ос своим сладким ароматом, другие их активно отпугивают, чем сводят количество нежелательных посетителей к минимуму. Вот девять растений, запах которых осы совсем не переносят.

Мята

Хотя запах мяты освежает, многим насекомым он не нравится. Кроме ос, это растение также отпугивает грызунов, мух, муравьев. Лучше всего отпугивают вредителей мята перечная и колосистая, которые пахнут особенно сильно. Эти растения просты в уходе. Лучше всего растут на солнце или в полутени, а еще нуждаются в влажной почве.

Полынь

Еще одно растение, которое не любят осы. В древности наши предки широко использовали полынь для лечения различных болезней, особенно для облегчения пищеварения и уничтожения различных паразитов. А еще полынь активно добавляют в некоторые алкогольные напитки.

Эвкалипт

Мы знаем, что эвкалиптовое дерево производит масло, используемое для уменьшения боли и воспаления. Часто эвкалиптовое масло содержится в спреях от заложенности носа. Для человека цитрусово-мятный запах эвкалипта очень приятен, а вот нежелательных вредителей он отпугивает. В частности, кроме ос, комаров и клещей.

Пижма обыкновенная

Пижма считается сорной травой, ведь ее часто можно увидеть вдоль дорог, на лугах и полях. Однако, она выглядит довольно декоративно: перьевые листья, желтые цветки-пуговки, длинные стебли. Пижма также богата эфирными маслами, поэтому ее аромат отпугивает ос и других насекомых.

Шалфей лекарственный

Ароматное растение отличается инсектицидным и антисептическим действиями. Это многолетний полукустарник, продолговатые стебли которого украшены сине-фиолетовыми цветами. Они очень нравятся пчелам и бабочкам, но отпугивают комаров и ос.

Исоп

Исоп – его аромат отпугивает ос / Фото: commons.wikimedia.org

Ветвистые кусты этого растения украшены соцветиями лавандового оттенка. Пряные листья имеют запах аниса. Немногие знают, но исоп — съедобное растение, а потому может стать украшением не только сада, но и обеденного стола. А еще эти медоносы избавляют участок от ос и других вредителей.

Мелисса лимонная

Это неприхотливый в уходе многолетник, обладающий нежным лимонным ароматом. За этот запах растение часто называют лимонной мятой. Мелисса похожа на декоративную крапиву, имеет небольшие цветки бледно-розового цвета. А еще она отлично отпугивает ос.

Монарда двойная

Растение, относящееся к семейству ясноточковым, имеет яркий цитрусовый аромат, чем-то напоминающий бергамот. На стеблях монарды растут экзотические цветы, поэтому это растение называют наиболее декоративным в отпугивании вредителей.

Чернобрывцы

Небольшие растения с перистыми листьями и яркими соцветиями, имеющими характерный резкий запах. Они отпугивают насекомых, грызунов, улиток, улиток своими фитонцидами. А еще чернобрывцы помогают в борьбе с долгоносиком, совкой, луковой мухой, капустной блондиной.

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