Садоводам советуют закапывать овечью шерсть в почву весной: зачем это делать

Садоводам советуют использовать овечью шерсть в почве весной — этот природный материал может стать эффективным удобрением и одновременно помочь защитить растения от вредителей.

Об этом сообщило издание Express.

Опытный британский садовод Дэн Купер объясняет, что овечья шерсть содержит значительное количество питательных веществ, которые постепенно высвобождаются при разложении. В частности, она богата азотом (около 10-11%), который стимулирует активный рост стеблей и листьев, а также калий, способствующий цветению и формированию плодов. Из-за медленного разложения шерсть работает как удобрение с длительным эффектом — обычно она полностью разлагается в почве в течение шести-двенадцати месяцев.

По словам специалиста, достаточное количество азота помогает растениям формировать здоровые листья, которые накапливают больше энергии для роста. Благодаря этому цветочные культуры, в частности гортензии, могут обильнее цвести, а плодовые растения, например клубника, формируют большие ягоды.

Кроме питательной функции, овечья шерсть имеет и другие преимущества для сада. Она способна поглощать значительное количество воды и постепенно отдавать ее растениям, что помогает дольше сохранять влагу в почве. Это может уменьшить потребность в частом поливе во время потепления.

Еще одна особенность шерсти — ее способность отпугивать слизней и улиток. Им не нравится ее грубая текстура, а сама шерсть может поглощать слизь, которая нужна этим моллюскам для передвижения и дыхания, поэтому они обычно избегают участков с таким барьером.

Специалисты также обращают внимание, что весной фермеры имеют большие запасы сырой шерсти из-за сезона стрижки овец. Поэтому ее часто можно приобрести относительно недорого непосредственно на фермах, одновременно поддержав местных производителей.

Использовать шерсть в саду довольно просто. Ее можно порвать на небольшие куски и смешать с почвой при посадке растений. Для уже укоренившихся культур она подходит как мульча: достаточно разложить тонкий слой вокруг растения и слегка перемешать с верхним слоем почвы. Кроме того, шерсть добавляют в компост, предварительно измельчив ее, чтобы ускорить процесс разложения.

Напомним, март считается одним из лучших месяцев для старта огородного сезона. Специалисты назвали восемь овощей, которые стоит посеять именно сейчас, чтобы получить ранний и щедрый летний урожай.