Садоводческий трюк, защищающий гортензии от лютых морозов

Гортензия.

Гортензия – цветок, который безусловно можно назвать украшением сада. Они очень полюбились и украинцам, в том числе благодаря их эффектным цветам. Еще одним преимуществом гортензий является их устойчивость – они могут справляться даже со строгими условиями. Однако очень морозные зимы могут быть небезопасными.

Как защитить гортензии во время мороза читайте в нашем материале.

Гортензии очень морозостойки. Разные могут хорошо пережить зиму – даже при очень низких температурах. Однако молодые растения более чувствительны к морозам, чем старшие. Поэтому их следует должным образом защищать, особенно в первые несколько лет выращивания.

Во время сильных ночных заморозков, когда температура падает до –10 градусов и выше, гортензии следует накрыть агроволокном. Это всегда отличное решение для растений, высаженных на открытом воздухе.

Лучше всего использовать белое агроволокно плотностью 50-60 г/м² в два-три слоя или обмотать кусты в несколько раз.

Следует применять именно белое агроволокно, ведь оно защищает от перепадов температур, не давая растению «проснуться» во время зимних оттепелей. В то же время черным укрывать нельзя, потому что оно притягивает солнце и влечет за собой резкие перепады температур.

Если гортензия растет в горшке на террасе, а температура ночью значительно опускается, ее следует перенести внутрь. Желательно – в более темную, прохладную комнату – как подвал или сарай. Однако следует удалить листья и цветы, чтобы растение могло перейти в состояние покоя.

