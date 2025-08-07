Садоводы должны сделать это прямо сейчас: полезный совет экспертов, который спасет ваши растения

Слимак / © pixabay.com

Реклама

Летом дожди и влага создают идеальные условия для размножения слизней и улиток. Эти прожорливые вредители массово атакуют клубнику, малину, томаты, листья картофеля и цветы.

Об этом сообщило издание Express.

Эксперты призывают принять меры уже в августе, пока погода еще позволяет. В сентябре станет еще влажнее, ночи продлятся — и слизни начнут активно спариваться и откладывать яйца, создавая условия для новой волны нашествия 2026 года.

Реклама

Один из самых простых и доступных способов сдержать вредителей — это кофейная гуща. Ее советуют рассыпать вокруг грядок или возле контейнеров с растениями. Кофеин, содержащийся в кофе, является токсичным для слизней и улиток — именно это вещество вызывает у них сильное обезвоживание. В результате вредители избегают мест, где присутствует гуща.

В исследованиях указано, что кофейная гуща способна уменьшить популяцию слизней на участке на 50-90%. При этом она безопасна для растений и даже может положительно влиять на их рост.

Специалисты подчеркивают, что не стоит сыпать гущу непосредственно на слизней — этот способ является болезненным. Лучше всего применять кофе как барьер — разложить его в сухую, ясную погоду на поверхности почвы, чтобы отпугивать вредителей до того, как те уничтожат урожай и отложат яйца.

Напомним, некоторые растения способны настолько негативно влиять на гортензию, что она перестает расти, не цветет или полностью погибает. Ранее мы сообщали, какие соседи плохо влияют на гортензию, поэтому ее лучше сажать подальше от них.