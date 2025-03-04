Садоводы назвали кусты и деревья, которые ни в коем случае нельзя обрезать в марте: будет беда с урожаем

Обрезка деревьев – это важный этап ухода за растениями, но не все культуры нуждаются в этом процессе. Огородники объяснили, какие растения действительно нуждаются в этом процессе и почему.

Лучшее время для весенней обрезки деревьев и кустов – сейчас, поскольку этот период является оптимальным для большинства растений. Однако не все растения нуждаются в этом, поскольку иногда процесс может нанести вред культуре.

Поскольку некоторые растения формируют цветочные почки на старых ветвях, которые могут оставаться с прошлого года, важно понимать, какие растения нуждаются в обрезке, а к которым лучше не прикасаться. Если обрезать их слишком рано, можно повредить уже сформированные бутоны, что приведет к отсутствию цветения.

Каким растениям нужна весенняя обрезка

Весенняя обрезка необходима для таких растений, как розы, фруктовые деревья, виноград и лиственные растения. Если их не обрезать, они начнут излишне разрастаться, а не удаленные вовремя поврежденные ветви могут стать причиной гибели культуры.

Какие кустарники и деревья нельзя обрезать весной

Весной не следует обрезать некоторые плодовые деревья, такие как сливы, вишни, черешни, персики, алычи и абрикосы. Обрезку этих растений лучше проводить после того, как они выйдут из состояния покоя, но еще до набухания почек. Обычно этот процесс осуществляется осенью, ведь весной эти деревья активно растут.

Особое внимание следует уделять расположению плодовых почек, ведь вишни имеют их на концах ветвей, что делает их уязвимыми при обрезке. Азалию и дуболистную гортензию необходимо обрезать после завершения цветения, осенью. Сирень и форзицию лучше обрезать летом, после того как они отцветут. Знание этих рекомендаций поможет сохранить растения здоровыми и невредимыми.

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