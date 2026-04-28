Садоводы назвали лучший быстрорастущий почвопокров для сада: неприхотливое растение, нуждающееся в минимальном уходе

Почвопокровное растение, которое быстро растет / © unsplash.com

Реклама

Именно поэтому почвопокровы все чаще выбирают в качестве альтернативы траве — особенно те виды, которые быстро разрастаются и почти не нуждаются в уходе.

Бесспорный фаворит садоводов

Среди десятков вариантов опытные садоводы чаще всего сходятся на одном решении — флокс шиловидный (ползучий флокс, Phlox subulata).

Это многолетнее растение, быстро расползающееся по участку, формирует густое покрытие и весной превращает сад в яркий цветущий ковер. Флокс идеально подходит для солнечных мест, каменистых садов, склонов, клумбы и декоративных подпорных стенок.

Реклама

Декоративность и разнообразие

Флокс представлен в большом количестве сортов и оттенков — от нежных пастельных до насыщенных ярких цветов.

Ландшафтные дизайнеры отмечают, что это растение не только украшает участок, но и выполняет практическую функцию: укрепляет почву, защищает ее от размывания и закрывает пустые участки, не давая сорнякам шансов прорасти.

Как растет и цветет ползучий флокс

Одной из главных причин популярности является его длинное цветение. Флокс обычно расцветает весной и радует цветами к началу лета, а при благоприятных условиях может повторно зацвести в конце сезона.

Растения высаживают на расстоянии примерно 20-30 см друг от друга. С течением времени они смыкаются, образуя сплошное плотное покрытие.

Реклама

Почему его так ценят в садах

Главное преимущество ползучего флокса — контролируемое разрастание. В отличие от агрессивных грунтов, он не захватывает все пространство, но при этом быстро закрывает сложные участки, склоны и пустоты.

Именно поэтому его часто используют как умное озеленение там, где другие растения не приживаются.

Уход: минимум усилий, максимум эффекта

Флокс шиловидный любит солнце или легкую полутень, хорошо дренированную почву и умеренную влажность. Это одно из самых неприхотливых многолетних растений для сада.

В жару достаточно полива 1-2 раза в неделю. Важно избегать застоя воды, чтобы не допустить гниения корней.

Реклама

После высадки подкормки почти не требуется, а избыток удобрений может даже снизить количество цветения. Со второго года можно использовать легкие удобрения с низким содержанием азота.

Обрезка не обязательна — растение прекрасно восстанавливается естественным путем: зимой отмирает надземная часть, а весной снова активно разрастается.

Новости партнеров