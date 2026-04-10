Садоводы назвали шесть быстрорастущих цветущих лиан, идеально закрывающих заборы
Весна уже здесь — пора возвращаться в сад, обновлять клумбы и готовить растения к новому сезону тепла и буйству зелени.
Если вы ищете простые в уходе, но эффектные цветущие лианы, которые быстро оплетут забор или обои, издание RealSimple собрало для вас самые лучшие варианты. Эксперты из растений поделились культурами, не требующими сложного ухода, но дают максимальный декоративный эффект.
Коралловая жимолость (Coral Honeysuckle)
Специалист по растениям Марина Прокатен (приложение Plantum, помогающее определять растения и ухаживать за ними) рассказывает, что эта мощная цветущая лиана происходит из восточной части США и известна своими яркими красноватыми цветами трубчатой формы.
Растение способно подниматься на высоту более 6 метров, обвивая кусты и молодые деревья. Молодые побеги сначала зеленые и немного опушенные, а со временем приобретают светло-коричневый или красно-оранжевый оттенок. Цветы привлекают колибри и бабочек, делая сад еще живее. В штате Мэн это растение даже находится под охраной, в то время как в других регионах его активно используют в декоративном озеленении. Существуют разные сорта — с разными оттенками цветов и периодами цветения.
Морозостойкие зоны USDA: 5–9;
Почва: неприхотливая культура, хорошо растет почти в любой почве, главное — качественный дренаж во избежание загнивания корней;
Освещение: лучше чувствует себя на солнце, но выдерживает и полутень;
Размеры: свыше 6 м.
Актинидия выносливая (Hardy Kiwi)
Ландшафтная дизайнер и автор First Tunnels Элизабет Веддингтон отмечает, что это одно из лучших многолетних вьющихся растений, которое при этом удивительно проста в выращивании.
Актинидия дает небольшие, но питательные плоды и формирует густую зеленую массу, которая отлично подходит для создания тени или живой изгороди. Растение долговечно и энергично, но требует прочной опоры, а также мужских и женских экземпляров для плодоношения. За это вознаграждает обильным урожаем на протяжении многих лет.
Морозостойкие зоны USDA: 3–8;
Почва: плодородная, хорошо дренированная;
Освещение: полное солнце или полутень;
Размеры: 4,5-7,5 м.
Съедобная пассифлора (Passionfruit/Passiflora edulis)
Садовод Матт Татт (Aguacateros.com) называет пассифлору одной из лучших быстрорастущих лиан для озеленения заборов и обоев.
Она очень быстро развивается, имеет декоративные листья и в то же время дает вкусные съедобные плоды. Одно растение способно плодоносить многократно в течение лета и даже осенью, обеспечивая стабильный урожай.
Морозоустойчивые зоны USDA: 9a–11b (в более холодных регионах требуется укрытие или зимовки в помещении);
Почва: любая, без особых требований;
Освещение: от полутени до полного солнца;
Размеры: очень быстро разрастается, может укрывать большие деревья.
Виноградная лоза (Grapevine)
Виноград — это классика среди вьющихся растений, сочетающая декоративность и практическую пользу.
По словам Элизабет Веддингтон, виноградные лозы дают урожай, создают естественную тень и формируют среду для полезных насекомых. После укоренения они становятся долговечными и устойчивыми к засухе, но требуют регулярной обрезки для лучшего роста и плодоношения.
Морозостойкие зоны USDA: 4–10 (в зависимости от сорта);
Почва: умеренно плодородная, хорошо дренированная;
Освещение: солнечные участки;
Размеры: 4,5-9 м.
Жасмин звездный (Star Jasmine)
Марина Прокатен отмечает, что эта вечнозеленая лиана происходит из Восточной и Юго-Восточной Азии и завоевала популярность во всем мире благодаря своей декоративности и аромату.
Жасмин звездный имеет блестящие темно-зеленые листья и нежные белые звездчатые цветы. Растение активно используется для озеленения заборов, беседок и фасадов. Отдельный бонус — сильный приятный аромат, который привлекает пчел и превращает сад в настоящий ароматный оазис.
Морозостойкие зоны USDA: 8–11;
Почва: плодородная, хорошо дренированная, умеренно влажная;
Освещение: от полутени до солнца, но на солнце цветет обильнее;
Размеры: 7-12 м.
Фасоль виткая (Runner Beans)
Если нужно быстрое сезонное растение для озеленения, Элизабет Веддингтон советует виткую фасоль.
Это не только декоративная, но и полезная культура: она обогащает почву азотом, улучшая его состояние естественным путем. Быстро растет, дает съедобные стручки и привлекает опылителей яркими цветами. Идеальный вариант для экологичного садоводства.
Зоны морозостойкости USDA: однолетняя культура (выращивается в большинстве регионов);
Почва: влажная, плодородная;
Освещение: солнечные участки;
Размеры: 2-4 м.