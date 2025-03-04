Садоводы поделились действенной схемой для высадки гладиолусов: цветут пышными соцветиями

Гладиолусы, также известные как косарики, являются отличным украшением сада, который радует своих владельцев роскошными и яркими цветами.

По словам опытных садоводов, для достижения обильного цветения гладиолусов важно правильно выбрать время для посадки и следовать нескольким основным советам.

Самое важное правило: почва должна прогреться до 8-10 градусов. Если же на улице холодная и влажная погода, профессионалы советуют отложить посадку на время.

Подготовка почвы заранее

Удобрения: нужно заранее внести органически-минеральные подкормки в почву. Рыхлость и дренаж: важно, чтобы почва была рыхлой и хорошо пропускала воду.

Основные правила посадки гладиолусов

Расстояние между растениями: оно должно быть 8-15 см, а между рядами – 20-25 см.

Глубина посадки: для крупных луковиц – 10-15 см, для более мелких – 7-10 см, для деток – 3-5 см.

Шаги после посадки: засыпьте грунт, а также обязательно накройте его мульчей, например торфом или перегноем.

Поливка и уход для обеспечения обильного цветения

Опытные садоводы советуют воздержаться от поливки до появления первых ростков! Также необходимо соблюдать осторожность при работе с посадочным материалом, ведь повреждение ростков на луковицах может привести к тому, что они не прорастут.

Итак, правильная посадка гладиолусов — это залог их обильного цветения. Если следовать проверенным советам, вы сможете обеспечить себе роскошные бутоны и превратить свой сад в настоящий красочный праздник!

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