Какие цветы посадить на клумбе, чтобы не поливать / © Pixabay

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В летний период, когда жара сочетается с продолжительным отсутствием дождей, регулярный полив становится сложной задачей для многих владельцев приусадебных участков.

Лаванда

Лаванда ценится за нежный аромат и гармоничную окраску, а также за способность привлекать полезных насекомых-опылителей, что делает ее ценным дополнением к любому саду. Кроме того, это растение не требовательно в уходе, что является весомым преимуществом для садовода. Хотя в начале роста лаванда нуждается в регулярном увлажнении, после укоренения она хорошо переносит засушливые условия и долго сохраняет здоровый вид.

Шалфей

Шалфей — одно из самых любимых растений среди опылителей, отличающееся высокими, элегантными цветоносами в оттенках синего, розового и фиолетового. Многие ее сорта способны цвести длительно — от летних месяцев и до первых осенних морозов. Усадив эти многолетники, вы быстро почувствуете отдачу в виде яркого цветения и экономии времени и средств на уход.

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Тысячелистник

Тысячелистник — широко распространенное полевое растение, легко узнаваемое за плоскими соцветиями из многочисленных мелких белых цветков и характерными перистыми листьями, напоминающими папоротник. После укоренения тысячелистник становится очень выносливым до засухи, требуя минимум или даже совсем без дополнительной поливки. Его обильное и продолжительное цветение делает его отличным дополнением любой клумбы.

Осот

Благодаря своим округлым соцветиям и живому виду это растение мгновенно привлечет внимание в вашем саду. Эти неприхотливые многолетники, устойчивые к засухе, не только привлекают опылителей, но и долго цветут — от середины лета и до поздней осени.

Чиститель византийский

Если вы ищете быстрорастущее почвопокровное растение для более густого озеленения альпинария, чистец станет идеальным вариантом. Его мягкие серебристые листья создают атмосферу уюта и гармонии, а само растение отличается неприхотливостью — оно хорошо развивается даже при минимальном уходе и почти не нуждается в поливе.