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Садоводы поделились перечнем многолетников, которые можно не поливать на клумбе: они цветут и радуют глаз даже при сильной жаре.
Создание цветника, способного сохранять декоративность даже в длительную засуху, требует тщательной планировки. Определяющим фактором успеха является удачный выбор засухоустойчивых растений.
В летний период, когда жара сочетается с продолжительным отсутствием дождей, регулярный полив становится сложной задачей для многих владельцев приусадебных участков.
Лаванда
Лаванда ценится за нежный аромат и гармоничную окраску, а также за способность привлекать полезных насекомых-опылителей, что делает ее ценным дополнением к любому саду. Кроме того, это растение не требовательно в уходе, что является весомым преимуществом для садовода. Хотя в начале роста лаванда нуждается в регулярном увлажнении, после укоренения она хорошо переносит засушливые условия и долго сохраняет здоровый вид.
Шалфей
Шалфей — одно из самых любимых растений среди опылителей, отличающееся высокими, элегантными цветоносами в оттенках синего, розового и фиолетового. Многие ее сорта способны цвести длительно — от летних месяцев и до первых осенних морозов. Усадив эти многолетники, вы быстро почувствуете отдачу в виде яркого цветения и экономии времени и средств на уход.
Тысячелистник
Тысячелистник — широко распространенное полевое растение, легко узнаваемое за плоскими соцветиями из многочисленных мелких белых цветков и характерными перистыми листьями, напоминающими папоротник. После укоренения тысячелистник становится очень выносливым до засухи, требуя минимум или даже совсем без дополнительной поливки. Его обильное и продолжительное цветение делает его отличным дополнением любой клумбы.
Осот
Благодаря своим округлым соцветиям и живому виду это растение мгновенно привлечет внимание в вашем саду. Эти неприхотливые многолетники, устойчивые к засухе, не только привлекают опылителей, но и долго цветут — от середины лета и до поздней осени.
Чиститель византийский
Если вы ищете быстрорастущее почвопокровное растение для более густого озеленения альпинария, чистец станет идеальным вариантом. Его мягкие серебристые листья создают атмосферу уюта и гармонии, а само растение отличается неприхотливостью — оно хорошо развивается даже при минимальном уходе и почти не нуждается в поливе.