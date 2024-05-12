Садоводы предостерегают: не сажайте на участке одно дерево — оно питомник тли и гусениц

Украинцы любят украшать приусадебные участки цветущими деревьями, не приносящими практической пользы. Однако одно сажать точно не стоит. Ведь его любят тля и гусеницы.

Садоводы утверждают, что речь идет о черемухе. Это дерево выглядит прекрасно, но оно считается одним из самых опасных для сада.

Нежные цветы, тонкий запах с нотками миндаля – все это привлекает украинцев в черемусе. Однако это дерево приведет с собой на участок различных насекомых и вредителей. В частности, гусениц и тля.

Еще одной отрицательной стороной этого дерева можно назвать то, что после цветения, когда лепестки полностью опадают, деревья стоят мрачные, с голыми ветвями, покрытыми паутиной. Вид у них, по правде говоря, не слишком декоративный.

Имеет черемуху и другие минусы, о которых нужно знать до того, как вы решили "украсить" сад этим деревом. Она способна "подавлять" своих соседей, не давая им плодоносить и разрастаться. Особенно отрицательно она влияет на фруктовые деревья. Единственным исключением из правил есть малина.

Когда черемуха цветет, многие страдают аллергией. Некоторые даже жалуются на сильную головную боль, которая возникает в результате вдыхания сильного аромата дерева.

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