Садоводы рассказали, почему лучше не сгребать опавшие листья в октябре: вы этого не знали

Опавшие листья осенью — это настоящая морока для садоводов и огородников. Оно покрывает грядки плотным ковром. Нужно ли убирать опавшие листья осенью?

Перед огородниками осенью встает довольно важный вопрос: что делать с опавшей листвой на грядках?

С одной стороны, опавшие листья на огороде играют важную роль для братьев наших меньших. Например, ежи часто прячутся в больших кучах опавших листьев, где им тепло и уютно в любую погоду. Эти малыши особенно нуждаются в укрытии, когда температура воздуха начинает падать. А толстые слои листьев становятся надежной защитой зимой.

Также листья критически важны для многих опылителей, в частности, бабочек и пчел. Когда приходят первые холода, эти насекомые пытаются найти безопасное место, чтобы перезимовать. Если не будет достаточной защиты, то многие виды могут не дожить до весны. Огородникам следует помнить, если сгрести опавшие листья, то можно нарушить баланс экосистемы, а летом остаться без большого количества завязей.

Дополнительно опавшие листья выполняют свою роль в обогащении чернозема. В нем проживают микроорганизмы, например дождевые черви, которые поедают зеленую массу и превращают ее в питательные вещества (фосфор, калий, азот), которые в следующем сезоне станут эффективной подкормкой для огородных культур.

Интересно, но если на огороде много листьев, то они становятся препятствием для кошек. Часто пушистики устраивают туалет на чужих участках. А в рыхлой земле проще всего копаться. Однако касаться листьев, особенно мокрых после дождя, котам не нравится. Как известно, моча этих пушистиков может испортить чернозем, поэтому для грядок она очень вредна.

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