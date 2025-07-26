Салат будет оставаться свежим целых две недели: как правильно хранить зелень в холодильнике

Листья салата. / © Associated Press

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Салат – это идеальный продукт для приготовления летних блюд – будь то для салата, бургера или смузи. Впрочем, он может быстро увянуть – даже, если хранится в холодильнике.

Эксперты из еды Лаура Фуэнтес рассказала, как сохранить свежесть салата, сообщает Mirror .

Салат, как и многие фрукты и овощи, имеет защитную кожуру. Именно это делает его более склонным к порче. Если оставить салат немытым, он может высохнуть и увять, а также стать скользким или даже заплесневеющим.

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Как хранить салат в холодильнике

Прежде всего салат нужно вымыть. Его может содержать бактерии и грязь, которые ускорят рост плесени. Для мытья используйте смесь воды и уксуса. Он содержит кислоту с антимикробными свойствами, уничтожающую вредные микроорганизмы и помогающую надолго сохранить салат свежим.

Нужно смешать одну часть белого уксуса с тремя частями холодной воды, замочить салатные листья на три минуты, но не дольше – может появиться уксусный привкус.

Чтобы высушить листья, или просто выложите его на чистое кухонное полотенце и аккуратно промокните. Важно удалить всю влагу из салата перед тем, как поместить его в холодильник, потому что любая влага приведет к его быстрой порче.

Положите сухие листья в пакет на молнии вместе с бумажным полотенцем или в контейнер с крышкой, чтобы бумажное полотенце впитало лишнюю влагу.

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Поскольку салат содержит много воды, этот метод позволяет хранить его свежим от 10 до 14 дней.

Напомним, мы писали о том, где и как правильно хранить открытый кетчуп.