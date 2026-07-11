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Салат из огурцов Нежинский: как закрыть хрустящую закуску на зиму
Салат «Нежинский» – простая и очень домашняя заготовка из огурцов, лука и укропа.
Салат "Нежинский" - одна из самых известных заготовок из огурцов на зиму. Его готовят из простых ингредиентов: огурцов, лука, укропа, растительного масла, уксуса, соли и сахара. Такой салат хорошо подходит к картофелю, кашам, мясу и домашним блюдам, а главный секрет — не переварить огурцы, чтобы они остались хрустящими.
ТСН.ua рассказывает о простом рецепте консервации.
Что такое салат «Нежинский»
Нежинский - это салат из нарезанных огурцов, лука и зелени в маринаде. Его закрывают в банки на зиму и подают как готовую холодную закуску.
Салат получил популярность благодаря простому составу и знакомому домашнему вкусу. В нем нет сложных ингредиентов, но соединение огурцов, лука и укропа делает заготовку очень ароматной.
Какие огурцы выбрать для салата
Для салата лучше всего брать крепкие огурцы среднего размера. Они должны быть свежими, упругими, без мягких участков и желтизны.
Переросшие огурцы тоже можно использовать, но с ними салат может быть менее хрустящим. Если огурцы большие, лучше проверить семена: если они уже грубые, серединку можно частично убрать.
Чтобы огурцы были более упругими, перед приготовлением их можно замочить в холодной воде на 2–3 часа.
Что нужно для салата «Нежинский»
Для простого рецепта понадобится:
огурцы – 2 кг;
лук - 500 г;
укроп – большой пучок;
соль – 2 ст. л. без большой горки;
сахар - 2-3 ст. л.;
уксус 9% - 80-100 мл;
масло – 100 мл;
черный перец горошком – по вкусу;
лавровый лист – по желанию.
Сахар, уксус и соль лучше не менять наугад, если салат готовится именно для зимнего хранения.
Как нарезать огурцы
Огурцы нужно хорошо помыть, срезать кончики и нарезать кружочками или полукружками. Оптимальная толщина – примерно 3–5 мм.
Не следует резать огурцы слишком тонко. Тонкие кусочки быстрее размягчаются и могут утратить хрусткость после стерилизации.
Лук нарежьте полукольцами, а укроп мелко порубите.
Как подготовить салат перед закрыванием
Сложите огурцы, лук и укроп в большую миску или кастрюлю. Добавьте соль, сахар, уксус, растительное масло и перец. Осторожно размешайте, чтобы не поломать огурцы.
Оставьте овощи на 1-2 часа, чтобы они пустили сок. За это время огурцы слегка промаринуются, а в миске появится ароматная жидкость.
Периодически салат можно осторожно перемешивать.
Как раскладывать салат в банки.
Банки и крышки нужно предварительно хорошо вымыть и простерилизовать. На дно каждой банки можно уложить несколько горошин черного перца и маленький лавровый лист.
Разложите салат в банки, слегка уплотняя ложкой, но не жмите слишком сильно. Затем равномерно разлейте сок, образовавшийся после маринования.
Огурцы должны быть покрыты маринадом. Если жидкости чуть-чуть не хватает, можно долить небольшое количество кипяченой воды, но лучше, чтобы основой был собственный сок овощей.
Нужно ли стерилизовать салат «Нежинский»
Да, салат «Нежинский» обычно стерилизуют уже в банках. Это помогает заготовке лучше храниться зимой.
Поставьте банки в кастрюлю с полотенцем на дне, налейте теплую воду в «плечики» банок и прикройте крышками. После закипания стерилизуйте банки объемом 0,5 л примерно 10–12 минут, а литровые – примерно 15–20 минут.
После стерилизации банки сразу закройте, переверните вверх дном и накройте полотенцем или одеялом до полного охлаждения.
Как не переварить огурцы
Главная ошибка – стерилизовать салат слишком долго. Поэтому огурцы могут стать мягкими и потерять приятную текстуру.
Важно соблюдать время стерилизации и не нарезать огурцы слишком тонко. Так они лучше сохранят форму и хрусткость.
Чем можно дополнить рецепт
Классический вариант салата – это огурцы, лук и укроп. Но по желанию можно добавить:
немного чеснока;
зерна горчицы;
душистый перец;
петрушку;
несколько кусочков острого перца.
Впрочем, не стоит перегружать салат специями. Его главный вкус – свежие огурцы, лук и укроп.