Салат из огурцов Нежинский: как закрыть хрустящую закуску на зиму

Огурцы

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Салат "Нежинский" - одна из самых известных заготовок из огурцов на зиму. Его готовят из простых ингредиентов: огурцов, лука, укропа, растительного масла, уксуса, соли и сахара. Такой салат хорошо подходит к картофелю, кашам, мясу и домашним блюдам, а главный секрет — не переварить огурцы, чтобы они остались хрустящими.

ТСН.ua рассказывает о простом рецепте консервации.

Что такое салат «Нежинский»

Нежинский - это салат из нарезанных огурцов, лука и зелени в маринаде. Его закрывают в банки на зиму и подают как готовую холодную закуску.

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Салат получил популярность благодаря простому составу и знакомому домашнему вкусу. В нем нет сложных ингредиентов, но соединение огурцов, лука и укропа делает заготовку очень ароматной.

Какие огурцы выбрать для салата

Для салата лучше всего брать крепкие огурцы среднего размера. Они должны быть свежими, упругими, без мягких участков и желтизны.

Переросшие огурцы тоже можно использовать, но с ними салат может быть менее хрустящим. Если огурцы большие, лучше проверить семена: если они уже грубые, серединку можно частично убрать.

Чтобы огурцы были более упругими, перед приготовлением их можно замочить в холодной воде на 2–3 часа.

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Что нужно для салата «Нежинский»

Для простого рецепта понадобится:

огурцы – 2 кг;

лук - 500 г;

укроп – большой пучок;

соль – 2 ст. л. без большой горки;

сахар - 2-3 ст. л.;

уксус 9% - 80-100 мл;

масло – 100 мл;

черный перец горошком – по вкусу;

лавровый лист – по желанию.

Сахар, уксус и соль лучше не менять наугад, если салат готовится именно для зимнего хранения.

Как нарезать огурцы

Огурцы нужно хорошо помыть, срезать кончики и нарезать кружочками или полукружками. Оптимальная толщина – примерно 3–5 мм.

Не следует резать огурцы слишком тонко. Тонкие кусочки быстрее размягчаются и могут утратить хрусткость после стерилизации.

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Лук нарежьте полукольцами, а укроп мелко порубите.

Как подготовить салат перед закрыванием

Сложите огурцы, лук и укроп в большую миску или кастрюлю. Добавьте соль, сахар, уксус, растительное масло и перец. Осторожно размешайте, чтобы не поломать огурцы.

Оставьте овощи на 1-2 часа, чтобы они пустили сок. За это время огурцы слегка промаринуются, а в миске появится ароматная жидкость.

Периодически салат можно осторожно перемешивать.

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Как раскладывать салат в банки.

Банки и крышки нужно предварительно хорошо вымыть и простерилизовать. На дно каждой банки можно уложить несколько горошин черного перца и маленький лавровый лист.

Разложите салат в банки, слегка уплотняя ложкой, но не жмите слишком сильно. Затем равномерно разлейте сок, образовавшийся после маринования.

Огурцы должны быть покрыты маринадом. Если жидкости чуть-чуть не хватает, можно долить небольшое количество кипяченой воды, но лучше, чтобы основой был собственный сок овощей.

Нужно ли стерилизовать салат «Нежинский»

Да, салат «Нежинский» обычно стерилизуют уже в банках. Это помогает заготовке лучше храниться зимой.

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Поставьте банки в кастрюлю с полотенцем на дне, налейте теплую воду в «плечики» банок и прикройте крышками. После закипания стерилизуйте банки объемом 0,5 л примерно 10–12 минут, а литровые – примерно 15–20 минут.

После стерилизации банки сразу закройте, переверните вверх дном и накройте полотенцем или одеялом до полного охлаждения.

Как не переварить огурцы

Главная ошибка – стерилизовать салат слишком долго. Поэтому огурцы могут стать мягкими и потерять приятную текстуру.

Важно соблюдать время стерилизации и не нарезать огурцы слишком тонко. Так они лучше сохранят форму и хрусткость.

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Чем можно дополнить рецепт

Классический вариант салата – это огурцы, лук и укроп. Но по желанию можно добавить:

немного чеснока;

зерна горчицы;

душистый перец;

петрушку;

несколько кусочков острого перца.

Впрочем, не стоит перегружать салат специями. Его главный вкус – свежие огурцы, лук и укроп.

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