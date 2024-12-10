Салат "Картофельный": за праздничным столом это блюдо получит больше комплиментов

Если вы думаете, что салаты с картофелем не имеют праздничного вида, тогда попробуйте приготовить по этому рецепту. Вы обязательно измените свое мнение.
Гарантированно этот картофельный салат гости за столом съедят первым. Такой вкусности вы еще не готовили.
Ингредиенты
- картофель
- 3 шт.
- яйца
- 3 шт.
- соль
- по вкусу
- вареная колбаса
- 200 г
- маринованный огурец
- 2 шт.
- растительное масло
- для жарки
- майонез
- 2 ст. ложки
Процесс приготовления:
- Картофель очистить и натереть на терке для корейской моркови. Переложить в глубокую миску, залить водой, промыть, чтобы получился крахмал, и хорошо просушить. Разогреть на сковороде растительное масло, пожарить картофель до золотистого цвета, выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнюю влагу.
- Яйца взбить с солью, обжарить на масле на сковороде, чтобы получился блин золотистого цвета. Охладить и порезать соломкой.
- В миску натереть на терке маринованный огурец и колбасу, добавить майонез и хорошо перемешать.
- Салат собрать в разъемном кольце: первый слой яйца, сверху смесь из колбасы и огурца, сверху высыпать поджаренный картофель.
Приятного аппетита!