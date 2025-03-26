Салат с черемшей и яйцами: рецепт блюда из доступных продуктов

Черемша имеет много полезных для здоровья свойств.
Дикий чеснок – боль известная как черемша – распространенное растение в лесах, которое давно употребляют в рацион как первую зелень. Растение имеет ярко выраженный вкус и аромат и является источником витамина С и бета-каротина.
ТСН.ua делится рецептом от футблогерки anna_sma4notyt.
Ингредиенты:
- 300 г черемши
- 5 яиц
- 5 редисок
- 2 столовые ложки майонеза
- специи по вкусу
Приготовление:
1. Варим яйца, чтобы они были густыми. Нарезаем их кубиками. Мелко нарезаем черемшу. Редис – тонкими полу кружочками или соломкой.
2. В большой миске смешиваем все ингредиенты. Добавляем специи и майонез.
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