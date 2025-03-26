Салат с черемшей и яйцами: рецепт блюда из доступных продуктов

Черемша имеет много полезных для здоровья свойств.

Дикий чеснок – боль известная как черемша – распространенное растение в лесах, которое давно употребляют в рацион как первую зелень. Растение имеет ярко выраженный вкус и аромат и является источником витамина С и бета-каротина.

ТСН.ua делится рецептом от футблогерки anna_sma4notyt.

Ингредиенты:

300 г черемши

5 яиц

5 редисок

2 столовые ложки майонеза

специи по вкусу

Приготовление:

1. Варим яйца, чтобы они были густыми. Нарезаем их кубиками. Мелко нарезаем черемшу. Редис – тонкими полу кружочками или соломкой.

2. В большой миске смешиваем все ингредиенты. Добавляем специи и майонез.

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