Салат с черемшей: три рецепта простых, но очень вкусных блюд

Черемша — зелень, которая одна из первых произрастает весной. Это растение очень сочное, ароматное и полезное — содержит витамин С, калий, магний и хлорофилл. Черемша — украинский суперфуд, идеальный для приготовления салатов.

Вариантов салатов с черемшей — множество. ТСН.ua подготовил три простых, но очень питательных салатов.

Салат из черемши, яйца и огурца

Ингредиенты:

черемша — 1 пучок

яйца — 3 шт

огурец — 1-2 шт

сметана или йогурт — 2 ст. л.

соль, перец — по вкусу

Приготовление

Яйца отварите нарежьте кубиками. Черемшу мелко порежьте, огурец — кубиками. Все смешайте, добавьте сметану, соль и перец.

Салат из черемши и редиса

Ингредиенты:

черемша — 1 пучок

редис — 5-6 шт

зеленый лук — 1 пучок

оливковое масло — 2 ст. л.

лимонный сок — 1 ч. л.

горчица в зернах 1 ч. л.

соль, перец — по вкусу

Приготовление

Редис нарежьте кружочками, черемшу и зеленый лук — мелко. Приготовьте заправку: смешайте растительное масло, лимонный сок, горчицу соль и перец. Хорошо перемешайте и заправьте салат.

Салат из черемши и картофеля

Ингредиенты:

черемша — 1 пучок

картофель отварной — 3-4 шт

маринованный огурец — 1-2 шт

масло или сметана — 2-3 ст. л.

соль, перец — по вкусу

Приготовление

Картошку и огурец нарежьте кубиками. Измельчите черемшу. Заправьте растительным маслом или сметаной, посолите и перемешайте.

