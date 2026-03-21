Салат с черемшей: три рецепта простых, но очень вкусных блюд
Черемша богата витаминами А, С и К, кальцием, железом, фосфором, натрием, медью, цинком, селеном и магнием.
Черемша — зелень, которая одна из первых произрастает весной. Это растение очень сочное, ароматное и полезное — содержит витамин С, калий, магний и хлорофилл. Черемша — украинский суперфуд, идеальный для приготовления салатов.
Вариантов салатов с черемшей — множество. ТСН.ua подготовил три простых, но очень питательных салатов.
Салат из черемши, яйца и огурца
Ингредиенты:
черемша — 1 пучок
яйца — 3 шт
огурец — 1-2 шт
сметана или йогурт — 2 ст. л.
соль, перец — по вкусу
Приготовление
Яйца отварите нарежьте кубиками. Черемшу мелко порежьте, огурец — кубиками. Все смешайте, добавьте сметану, соль и перец.
Салат из черемши и редиса
Ингредиенты:
черемша — 1 пучок
редис — 5-6 шт
зеленый лук — 1 пучок
оливковое масло — 2 ст. л.
лимонный сок — 1 ч. л.
горчица в зернах 1 ч. л.
соль, перец — по вкусу
Приготовление
Редис нарежьте кружочками, черемшу и зеленый лук — мелко. Приготовьте заправку: смешайте растительное масло, лимонный сок, горчицу соль и перец. Хорошо перемешайте и заправьте салат.
Салат из черемши и картофеля
Ингредиенты:
черемша — 1 пучок
картофель отварной — 3-4 шт
маринованный огурец — 1-2 шт
масло или сметана — 2-3 ст. л.
соль, перец — по вкусу
Приготовление
Картошку и огурец нарежьте кубиками. Измельчите черемшу. Заправьте растительным маслом или сметаной, посолите и перемешайте.
