Салат с черемшей: три рецепта простых, но очень вкусных блюд

Черемша богата витаминами А, С и К, кальцием, железом, фосфором, натрием, медью, цинком, селеном и магнием.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Черемша. / © Credits

Черемша — зелень, которая одна из первых произрастает весной. Это растение очень сочное, ароматное и полезное — содержит витамин С, калий, магний и хлорофилл. Черемша — украинский суперфуд, идеальный для приготовления салатов.

Вариантов салатов с черемшей — множество. ТСН.ua подготовил три простых, но очень питательных салатов.

Салат из черемши, яйца и огурца

Ингредиенты:

  • черемша — 1 пучок

  • яйца — 3 шт

  • огурец — 1-2 шт

  • сметана или йогурт — 2 ст. л.

  • соль, перец — по вкусу

Приготовление

Яйца отварите нарежьте кубиками. Черемшу мелко порежьте, огурец — кубиками. Все смешайте, добавьте сметану, соль и перец.

Салат из черемши и редиса

Ингредиенты:

  • черемша — 1 пучок

  • редис — 5-6 шт

  • зеленый лук — 1 пучок

  • оливковое масло — 2 ст. л.

  • лимонный сок — 1 ч. л.

  • горчица в зернах 1 ч. л.

  • соль, перец — по вкусу

Приготовление

Редис нарежьте кружочками, черемшу и зеленый лук — мелко. Приготовьте заправку: смешайте растительное масло, лимонный сок, горчицу соль и перец. Хорошо перемешайте и заправьте салат.

Салат из черемши и картофеля

Ингредиенты:

  • черемша — 1 пучок

  • картофель отварной — 3-4 шт

  • маринованный огурец — 1-2 шт

  • масло или сметана — 2-3 ст. л.

  • соль, перец — по вкусу

Приготовление

Картошку и огурец нарежьте кубиками. Измельчите черемшу. Заправьте растительным маслом или сметаной, посолите и перемешайте.

Напомним, ранее мы делились рецептом классического салата «Весенний».

Следующая публикация

