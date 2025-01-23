Салат с селедкой и мандаринами станет для вас открытием: рецепт для настоящих гурманов

Салат с селедкой. Первое, что приходит в голову — это традиционная и любимая многими "Шуба". Но если совместить эту рыбу, скажем, с мандарином? Смело. И вкусно.

ТСН.ua подготовил рецепт салата с необычным сочетанием продуктов – сельди и мандаринов.

Ингредиенты для салата

500 г сельди "Матиас" в масле;

четыре мандарина;

3/4 стакана зеленого винограда без косточек;

одна красная луковица;

одна столовая ложка грецких орехов.

Ингредиенты для соуса:

две столовые ложки майонеза;

две столовые ложки йогурта;

две чайные ложки горчицы;

соль и перец по вкусу.

Приготовление:

1. Сельдь нарежьте большими кубиками. Частицы мандарина и виноградинки разрежьте на половинки.

2. Нарежьте лук мелким кубиком. После этого залейте его кипятком на несколько минут, а затем процедите.

3. Орехи обжарьте на сухой сковороде, а затем измельчите.

4. Для приготовления соуса смешайте майонез, йогурт, горчицу, соль и перец.

5. Соедините все ингредиенты салата. Заправьте соусом и перемешайте. Перед подачей осыпьте салат измельченными орехами.

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