Салат с селедкой и мандаринами станет для вас открытием: рецепт для настоящих гурманов

Салат удивит сочетанием вкусов.
Салат с селедкой. Первое, что приходит в голову — это традиционная и любимая многими "Шуба". Но если совместить эту рыбу, скажем, с мандарином? Смело. И вкусно.
ТСН.ua подготовил рецепт салата с необычным сочетанием продуктов – сельди и мандаринов.
Ингредиенты для салата
- 500 г сельди "Матиас" в масле;
- четыре мандарина;
- 3/4 стакана зеленого винограда без косточек;
- одна красная луковица;
- одна столовая ложка грецких орехов.
Ингредиенты для соуса:
- две столовые ложки майонеза;
- две столовые ложки йогурта;
- две чайные ложки горчицы;
- соль и перец по вкусу.
Приготовление:
1. Сельдь нарежьте большими кубиками. Частицы мандарина и виноградинки разрежьте на половинки.
2. Нарежьте лук мелким кубиком. После этого залейте его кипятком на несколько минут, а затем процедите.
3. Орехи обжарьте на сухой сковороде, а затем измельчите.
4. Для приготовления соуса смешайте майонез, йогурт, горчицу, соль и перец.
5. Соедините все ингредиенты салата. Заправьте соусом и перемешайте. Перед подачей осыпьте салат измельченными орехами.