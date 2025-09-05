Самая крутая стрижка этой осени: трендовые варианты

Стыжка "рваный боб". / © Instagram

Боб — это прическа, которая всегда будет оставаться в моде. Этой осенью трендом стал рваный боб. Наiry-эксперты говорят, что она идеально вписывается в прохладную погоду и идеальна для переходного сезона. Она очень грациозно отрастает, обеспечивая постоянную текстуру и подвижность даже месяцы спустя после стрижки.

Что такое рваный боб и кому он подходит, читайте в материале Glamour.

“Вместо острых, прямолинейных краев рваный боб олицетворяет живое, легкое движение. Он имеет преимущественно однотонную стрижку, но с мягко потрепанными кончиками, которые подчеркивают текстуру порванной или разорванной бумаги”, — рассказала стилистка знаменитостей Мелисса Тимперли.

Этот вид боба характеризуется мягко зазубренными кончиками или рваной текстурой, а не резкими тупыми линиями. Он на 5–7 см длиннее классического боба одной длины.

Какие типы волос лучше всего подходят

Красота рваного боба заключается в его удивительной универсальности. Стилистка говорит, что тонкие волосы значительно выигрывают от дополнительной текстуры и видимого объема, которые создают короткие кончики.

Обладательницы густых волос могут с помощью рваного боба уменьшить их объем. Именно благодаря воздушным слоям, характерным для этой стрижки, прическа не будет выглядеть слишком тяжелой.

Девушкам с вьющимися волосами также подходит рваный боб, потому что он может подчеркнуть текстурированную, слегка неухоженную прическу. Впрочем, слои будут казаться на вьющихся волосах короче.

Мелисса Тимперли советует записываться на регулярную стрижку каждые шесть недель. Несмотря на взъерошенный вид, поддержка формы, особенно неровных кончиков, потребует ухода.

Напомним, мы делали подборку омолаживающих стрижек для женщин за 60. Эти прически добавляют локонам объем и визуальную густоту, маскируют морщины на лице и выражают природную красоту.