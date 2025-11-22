Самая маленькая в мире обезьяна может поместиться в ладонь: как она выглядит (фото)

Самый маленький примат мира живет в Южной Америке / © Фото из открытых источников

В глубинах тропических лесов, раскинувшихся по пяти странам Южной Америки, скрывается уникальный рекордсмен. Карликовая игрунка, или пальцеобразная обезьяна, является не просто чудом природы, но и самым маленьким приматом в мире.

Его рост редко достигает 16 сантиметров, а вес не превышает 140 граммов, пишет Т4.

Этот миниатюрный вид приматов делится на две отдельные популяции: северную карликовую игрунку (Cebuella pygmaea) и восточную карликовую игрунку (Cebuella niveiventris). Они демонстрируют четкое экологическое преимущество, поселяясь преимущественно в лесных массивах вблизи речных берегов. Такая локализация обеспечивает им богатый подлесок — густое естественное укрытие и постоянный источник питания.

Карликовая игрунка / © Getty Images

Карликовая игрунка / © Getty Images

Их мех имеет характерный оранжево-коричневый окрас с полосатым узором, известным как агути. Хвосты этих обезьян значительно длиннее тела и служат важным инструментом для удержания равновесия во время ловких передвижений по ветвям джунглей.

Рацион обезьян этого рода довольно специализированный: они приспособлены к питанию камеди и древесным соком, для доступа к которым они выгрызают отверстия в деревьях. Также они едят мелких насекомых и фрукты.

Небольшой размер делает этих обезьян легкой добычей для хищников, таких как: орлы, ястребы или змеи. Чтобы защитить себя, игрунки живут семейными группами (могут насчитывать до девяти обезьян). Пребывание в большом сообществе позволяет игрункам эффективнее мониторить окружающую среду, оперативно замечая хищников и реагируя на них.

Воспроизводство у пальцеобразных обезьян также имеет свои особенности. Период беременности длится около 4,5 месяца, и самка часто рожает близнецов, что является редкостью для приматов. Забота о новых членах семьи — это общее дело: отец и старшие братья и сестры активно участвуют в воспитании малышей, нося их на своих спинах.

Однако, будущее этих животных находится под угрозой. По данным Международного союза охраны природы (МСОП), оба подвида карликовых игрунок сейчас классифицируются как уязвимые, что свидетельствует о высоком риске их исчезновения в дикой природе.

Чтобы защитить себя от хищников, игрунки живут семейными группами / © Getty Images

Особое беспокойство вызывает северная карликовая игрунка, чья популяция, по оценкам, сократилась на треть (30%) в течение последних трех поколений.

«Основными угрозами являются ухудшение качества среды обитания из-за беспощадной вырубки лесов для добычи полезных ископаемых, нефти и плантаций пальмового масла. Кроме того, эти уникальные обезьяны становятся жертвами браконьерства, попадая в незаконную торговлю домашними животными, что еще больше ставит под риск их выживание. Сохранение этих миниатюрных чудес природы является важной задачей для экологов и всего человечества», — отмечает издание.

