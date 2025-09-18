Самая модная стрижка последних лет, которая подходит женщинам с любыми волосами и формой лица

Какая самая модная стрижка во всем мире / © Freepik

Конечно, это многослойный боб — универсальная прическа, одинаково подходящая как молодым девушкам, так и женщинам зрелого возраста. Она имеет десятки вариаций, подходит для любого типа волос и придает образу элегантность и современность.

Почему многослойный боб покоряет мир уже много лет подряд

Независимо от того, 20 вам, 40 или 60, многослойный боб будет гармонично подчеркивать черты лица и визуально омолаживать, если это необходимо. Благодаря своей текстуре он придает объем даже тонким волосам, делает их более живыми и динамичными. Эта стрижка помогает выделить лучшие черты внешности, придает уверенность в себе и позволяет выглядеть стильно в любом возрасте.

Как выглядит многослойный боб

В отличие от классического боба с ровной линией среза, многослойный состоит из нескольких уровней. Это создает дополнительную текстуру и объем, а также открывает пространство для экспериментов со стрижкой и укладкой. При желании прическу можно дополнить рваной челкой или легкими волнами.

Какие преимущества многослойного боба

Подходит женщинам с разным типом волос.

Обладает омолаживающим эффектом.

Легкий в уходе и укладке.

Долго сохраняет форму и объем, поэтому не нужно будет часто ходить к парикмахеру.

Делает образ современным и элегантным без усилий.

Современный тренд — Bubble bob

Отдельного внимания заслуживает Bubble bob — модная интерпретация классического боба. Благодаря многослойной технике волосы укладываются так, что отдельные пряди приобретают округлую форму, похожую на «пузырьки». Такая стрижка имеет особенно эффектный вид на тонких волосах, мгновенно придавая им плотность, объем и подвижность. Bubble bob придает прическе легкость, игривость и неповторимый современный шарм.