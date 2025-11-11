Самая мощная солнечная вспышка 2025 года: Земле грозит всплеск радиации

Самая большая солнечная вспышка 2025 года / © NOAA

Солнце взорвалось мощной солнечной вспышкой 2025 года, выбросив волну солнечной радиации, которая уже начала влиять на Землю. Мощная вспышка класса X5.1 , способная нарушить работу спутников, высокочастотной радиосвязи и полетов на большой высоте, вызвала радиотемнение над Европой и Африкой. Ученые также ожидают геомагнитного шторма в ближайшее время, который вероятно нарушит работу энергосистем и GPS-навигации.

Об этом пишет Daily Mail.

Вспышка уже ощутили на Земле

Событие произошло сегодня, 11 ноября, когда из солнечного пятна AR4274 вырвалась сверхмощная вспышка класса X5.1. Все солнечные вспышки классифицируются по рентгеновскому излучению и обозначаются категориями от A до X, где X — самый сильный.

Эта вспышка сразу вызвала радиотемнение на высоких частотах в Европе и Африке, которое произошло около 5 утра по восточному времени (12:00 по Киеву). Это на короткое время повлияло на навигацию, морскую, аварийную, GPS, радарную и спутниковую связь.

Ученая Стефь Ярдли описала такую солнечную активность как «не очень распространенную».

"С 1942 года зафиксировано только 75 таких случаев", - написала она в соцсети X.

Она отметила, что эти очень энергетические частицы, выпущенные Солнцем, настолько сильны, что их могут фиксировать даже наземные детекторы.

Радиационные риски

Ученые NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований США) отслеживают возможный корональный выброс массы (КВМ). Это огромное облако солнечной материи и магнитных полей, движущееся со скоростью около 4800 км/с.

Если этот КВМ направляется к нашей планете, он может повлечь за собой сильный геомагнитный шторм , нарушив магнитное поле Земли ночью со вторника на среду. Власти уже объявили предупреждение G3 (сильный шторм), поскольку еще один КВМ, выпущенный 10 ноября, может прибыть вечером 11 ноября и продлиться до 12 ноября.

В NOAA предупредили, что могут пострадать:

энергосистемы и электросети;

GPS-навигация;

высокочастотная радиосвязь.

Также официальные лица предупредили, что высокоэнергетические частицы Солнца оказывают радиационное воздействие . Пассажиры и экипаж полярных рейсов могут столкнуться с несколько повышенным влиянием радиации, а спутники на низкой околоземной орбите уязвимы к временным электрическим сбоям.

Напомним, сегодня, 11 ноября, активность Солнца очень мощная. Это соответствует магнитной буре красного уровня – К-индекс 5.7.