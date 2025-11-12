- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 205
- Время на прочтение
- 1 мин
Самая нежная яблочная шарлотка без лишних хлопот: простой рецепт домашней выпечки
Шарлотка готовится очень быстро, но получится очень вкусной.
Яблочная шарлотка – это простой и проверенный рецепт домашней выпечки. Она готовится быстро, из доступных ингредиентов, а результат всегда успешен: мягкое, ароматное тесто и нежные кусочки яблок.
ТСН.ua подготовил рецепт простой шарлотки от фудблогерки Алены Карпюк.
Ингредиенты:
4 яйца
150 г сахара
200 г муки
3 ст. л. растительного масла
1 ч. л. разрыхлителя
5 яблок
корица (по вкусу)
Приготовление
Взбейте яйца с сахаром. Должна получиться очень пышная и легкая масса.
Затем добавьте масло, просеянную муку и разрыхлитель. Всё хорошо перемешайте.
Яблоки нарежьте мелкими кусочками и выложите в форму. По желанию – посыпьте корицей. Сверху залейте тесто яблоки.
Поставьте шарлотку в разогретую духовку. Выпекайте примерно 50 мин при температуре 180°.
