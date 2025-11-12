Самая нежная яблочная шарлотка без лишних хлопот: простой рецепт домашней выпечки

Шарлотка. / © unsplash.com

Яблочная шарлотка – это простой и проверенный рецепт домашней выпечки. Она готовится быстро, из доступных ингредиентов, а результат всегда успешен: мягкое, ароматное тесто и нежные кусочки яблок.

ТСН.ua подготовил рецепт простой шарлотки от фудблогерки Алены Карпюк.

Ингредиенты:

4 яйца

150 г сахара

200 г муки

3 ст. л. растительного масла

1 ч. л. разрыхлителя

5 яблок

корица (по вкусу)

Приготовление

Взбейте яйца с сахаром. Должна получиться очень пышная и легкая масса. Затем добавьте масло, просеянную муку и разрыхлитель. Всё хорошо перемешайте. Яблоки нарежьте мелкими кусочками и выложите в форму. По желанию – посыпьте корицей. Сверху залейте тесто яблоки. Поставьте шарлотку в разогретую духовку. Выпекайте примерно 50 мин при температуре 180°.

