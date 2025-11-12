ТСН в социальных сетях

205
1 мин

Самая нежная яблочная шарлотка без лишних хлопот: простой рецепт домашней выпечки

Шарлотка готовится очень быстро, но получится очень вкусной.

Вера Хмельницкая
Шарлотка.

Шарлотка. / © unsplash.com

Яблочная шарлотка – это простой и проверенный рецепт домашней выпечки. Она готовится быстро, из доступных ингредиентов, а результат всегда успешен: мягкое, ароматное тесто и нежные кусочки яблок.

ТСН.ua подготовил рецепт простой шарлотки от фудблогерки Алены Карпюк.

Ингредиенты:

  • 4 яйца

  • 150 г сахара

  • 200 г муки

  • 3 ст. л. растительного масла

  • 1 ч. л. разрыхлителя

  • 5 яблок

  • корица (по вкусу)

Приготовление

  1. Взбейте яйца с сахаром. Должна получиться очень пышная и легкая масса.

  2. Затем добавьте масло, просеянную муку и разрыхлитель. Всё хорошо перемешайте.

  3. Яблоки нарежьте мелкими кусочками и выложите в форму. По желанию – посыпьте корицей. Сверху залейте тесто яблоки.

  4. Поставьте шарлотку в разогретую духовку. Выпекайте примерно 50 мин при температуре 180°.

Напомним, мы делились рецептом яблочного пляцка, который покорит с первого кусочка.

205
