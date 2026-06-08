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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
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Самая популярная пища может сокращать жизнь — ученые ошеломили выводами исследования

Полезная еда может, наоборот, продлевать жизнь.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Самая популярная пища может сокращать жизнь — ученые ошеломили выводами исследования

Хот-дог / © pixabay.com

Регулярное употребление хот-догов может негативно влиять на продолжительность жизни. Согласно результатам исследования, один хот-дог потенциально сокращает жизнь примерно на 36 минут.

Научная работа была опубликована в журнале Nature Food.

Исследователи из Университета Мичигана проанализировали 5853 популярных продукта питания и напитка из привычного рациона американцев, оценивая их влияние на здоровье и ожидаемую продолжительность жизни.

Какие продукты признали самыми вредными

По словам авторов исследования, больше всего вредят здоровью продукты с высоким содержанием:

  • обработанного мяса;

  • соли;

  • насыщенных жиров;

  • консервантов.

Именно к такой категории принадлежат хот-доги.

«Мы хотели оценить полезное и вредное влияние продуктов на общий рацион человека», — объяснил профессор экологических наук о здоровье Оливье Жоллие.

Исследователи отмечают, что некоторые продукты оказывают положительное влияние на здоровье и могут увеличивать продолжительность жизни. Среди них:

  • овощи;

  • фрукты;

  • бобовые;

  • орехи;

  • рыба.

Ученые отмечают, что даже частичная замена обработанного мяса на более полезные продукты способна положительно повлиять на организм.

Цены на продукты барбекю также выросли

Материал появился в канун сезона летних барбекю в США. По данным американских медиа, в этом году продукты для пикников заметно подорожали.

В частности, выросли цены на:

  • хот-доги;

  • булочки;

  • бургеры;

  • другие продукты для гриля.

Эксперты отмечают, что сокращение потребления хот-догов может оказаться полезным не только для здоровья, но и для кошелька.

Напомним рецепт здоровья, энергии и долголетия. Ежедневно 9 братьев и сестер, суммарный возраст которых превышает 800 лет, едят один и тот же питательный суп, который даже исследователи признали секретом долголетия.

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Дата публикации
Количество просмотров
616
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