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Самая популярная пища может сокращать жизнь — ученые ошеломили выводами исследования
Полезная еда может, наоборот, продлевать жизнь.
Регулярное употребление хот-догов может негативно влиять на продолжительность жизни. Согласно результатам исследования, один хот-дог потенциально сокращает жизнь примерно на 36 минут.
Научная работа была опубликована в журнале Nature Food.
Исследователи из Университета Мичигана проанализировали 5853 популярных продукта питания и напитка из привычного рациона американцев, оценивая их влияние на здоровье и ожидаемую продолжительность жизни.
Какие продукты признали самыми вредными
По словам авторов исследования, больше всего вредят здоровью продукты с высоким содержанием:
обработанного мяса;
соли;
насыщенных жиров;
консервантов.
Именно к такой категории принадлежат хот-доги.
«Мы хотели оценить полезное и вредное влияние продуктов на общий рацион человека», — объяснил профессор экологических наук о здоровье Оливье Жоллие.
Исследователи отмечают, что некоторые продукты оказывают положительное влияние на здоровье и могут увеличивать продолжительность жизни. Среди них:
овощи;
фрукты;
бобовые;
орехи;
рыба.
Ученые отмечают, что даже частичная замена обработанного мяса на более полезные продукты способна положительно повлиять на организм.
Цены на продукты барбекю также выросли
Материал появился в канун сезона летних барбекю в США. По данным американских медиа, в этом году продукты для пикников заметно подорожали.
В частности, выросли цены на:
хот-доги;
булочки;
бургеры;
другие продукты для гриля.
Эксперты отмечают, что сокращение потребления хот-догов может оказаться полезным не только для здоровья, но и для кошелька.
Напомним рецепт здоровья, энергии и долголетия. Ежедневно 9 братьев и сестер, суммарный возраст которых превышает 800 лет, едят один и тот же питательный суп, который даже исследователи признали секретом долголетия.