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Самая популярная прическа сезона: какая она (фото)

Самая популярная прическа сезона: какая она (фото)

Популярная сейчас прическа – плетеная коса. Фото из сети Instagram.

Заплетенная коса сделает образ элегантным.

Очень популярной в этом сезоне стала сакральная прическа украинок – заплетенная коса. Казалось, самая обычная коса стала трендом среди девушек.

Подборка стильных образов с косой – в материале ТСН.ua.

Эта прическа подойдет как к вечернему платью, так и к спортивному костюму с кроссовками. Кроме красивого вида, коса еще и очень практична. сделать укладку или вымыть голову. А еще коса защищает волосы от спутывания и повреждений.

Подборка стильных образов с косой

Популярная сейчас прическа – плетеная коса. Фото из сети Instagram. / ©
Популярная сейчас прическа – плетеная коса. Фото из сети Instagram.
Популярная сейчас прическа – плетеная коса. / ©
Популярная сейчас прическа – плетеная коса.
Популярная сейчас прическа – плетеная коса. Фото из сети Instagram. / ©
Популярная сейчас прическа – плетеная коса. Фото из сети Instagram.
Популярная сейчас прическа – плетеная коса. Фото из сети Instagram. / ©
Популярная сейчас прическа – плетеная коса. Фото из сети Instagram.
Популярная сейчас прическа – плетеная коса. Фото из сети Instagram. / ©
Популярная сейчас прическа – плетеная коса. Фото из сети Instagram.
Популярная сейчас прическа – плетеная коса. Фото из сети Instagram. / ©
Популярная сейчас прическа – плетеная коса. Фото из сети Instagram.
Популярная сейчас прическа – плетеная коса. Фото из сети Instagram. / ©
Популярная сейчас прическа – плетеная коса. Фото из сети Instagram.
Популярная сейчас прическа – плетеная коса. Фото из сети Instagram. / ©
Популярная сейчас прическа – плетеная коса. Фото из сети Instagram.
Популярная сейчас прическа – плетеная коса. Фото из сети Instagram. / ©
Популярная сейчас прическа – плетеная коса. Фото из сети Instagram.

Напомним, что секущиеся кончики могут казаться незначительной проблемой, однако их появление свидетельствует об ослаблении структуры волос.

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