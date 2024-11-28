Самая популярная прическа сезона: какая она (фото)

Очень популярной в этом сезоне стала сакральная прическа украинок – заплетенная коса. Казалось, самая обычная коса стала трендом среди девушек.

Подборка стильных образов с косой – в материале ТСН.ua.

Эта прическа подойдет как к вечернему платью, так и к спортивному костюму с кроссовками. Кроме красивого вида, коса еще и очень практична. сделать укладку или вымыть голову. А еще коса защищает волосы от спутывания и повреждений.

Подборка стильных образов с косой

Популярная сейчас прическа – плетеная коса. Фото из сети Instagram.

Популярная сейчас прическа – плетеная коса.

Популярная сейчас прическа – плетеная коса. Фото из сети Instagram.

Популярная сейчас прическа – плетеная коса. Фото из сети Instagram.

Популярная сейчас прическа – плетеная коса. Фото из сети Instagram.

Популярная сейчас прическа – плетеная коса. Фото из сети Instagram.

Популярная сейчас прическа – плетеная коса. Фото из сети Instagram.

Популярная сейчас прическа – плетеная коса. Фото из сети Instagram.

Популярная сейчас прическа – плетеная коса. Фото из сети Instagram.

Напомним, что секущиеся кончики могут казаться незначительной проблемой, однако их появление свидетельствует об ослаблении структуры волос.

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