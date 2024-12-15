Самая популярная стрижка 2025: каждая женщина с такой прической будет выглядеть потрясающей

Такая прическа считается универсальной, ведь подходит для всех типов лица и любой структуры волос.

Тупой боб - самый главный тренд 2025 года, стрижка известна еще как блант-боб. Это стильная стрижка с ровным четким срезом на короткие и средние волосы. Этот классический вариант прически вошел в тренды нового года благодаря своей универсальности и элегантности. Боб с прямым срезом отличается отсутствием градуировки, что придает образу строгости и утонченности одновременно. Такая стрижка идеально подчеркивает черты овального, квадратного и треугольного типов лица, создавая изысканный и гармоничный образ.

Какие особенности стрижки блант-боб

Какая стрижка самая популярная в 2025 году / Фото: Фото из открытых источников

Эта прямая стрижка с пробором посередине – идеальный вариант для тех женщин, которые хотят изменить и сделать современным свой образ без кардинальных изменений. Прическа имеет ровный срез, который подчеркивает изящество скул и овала лица. Стрижка особенно подойдет обладательницам квадратного и круглого типа лица.

Какая стрижка самая популярная в 2025 году / Фото: Фото из открытых источников

Гладкая стрижка боб с тупым срезом будет оставаться в тренде еще много лет подряд. Такая прическа подходит женщинам, которые имеют тонкие поврежденные волосы, а все благодаря технике стрижки. Тупой боб стригут на одну длину для максимальной густоты. Хотя такие стрижки часто носят женщины с прямыми локонами, потому что это лучший способ продемонстрировать точность линий, блант-боб будет идеально смотреться и на волнистых локонах.

Блант-боб выглядит дерзким, но одновременно изысканным, поэтому идеально подойдет тем женщинам, которые хотят выделяться среди других.

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