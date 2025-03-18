Самая привлекательная группа крови для клещей: ученые обнародовали результаты исследования: инфографика

Понимание механизмов, привлекающих паразитов к определенной группе крови, может стать основой для разработки новых методов защиты от укусов и профилактики опасных заболеваний, которые они переносят.

Ученые из Университета Масарика в Чехии установили, что вторая группа крови является наиболее привлекательной для клещей.

Результаты исследования опубликованы в журнале Annals of Agricultural and Environmental Medicine (AAEM).

Исследователи изучали биохимические факторы, которые могут объяснить предпочтения клещей. Понимание механизмов, привлекающих паразитов к определенной группе крови, может стать основой для разработки новых методов защиты от укусов и профилактики опасных заболеваний, переносимых этими членистоногими.

В ходе эксперимента клещей Ixodes ricinus размещали в изолированной среде, где они имели доступ к образцам крови разных групп. Результаты показали, что паразиты чаще всего выбирали кровь второй группы — A(II). Для подтверждения этой закономерности эксперимент повторили более 100 раз и в каждом случае наблюдалась аналогичная реакция.

Фото: tsn.ua

Клещи — это мелкие членистоногие из паукообразных классов, которые являются переносчиками многих инфекций. Они обитают в травянистых и лесных зонах с высокой влажностью и тенью. Среди заболеваний, которые они могут передавать, особенно опасен вирусный клещевой энцефалит. Это инфекционное заболевание поражает центральную нервную систему и может привести к инвалидности или даже летальному исходу.

Фото: Центр общественного здоровья

Ученые предупреждают, что риск укусов клещей особенно высок в весенне-летний период, когда их активность возрастает. Понимание механизмов их поведения может помочь создать эффективные средства защиты от этих опасных паразитов.

Фото: Центр общественного здоровья Украины

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