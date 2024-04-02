Самая простая мышеловка своими руками: понадобятся бутылка, стеклянная миска или стакан с монетой

Многие украинцы сталкиваются с проблемой появления мышей в доме. Они могут перегрызать кабели, производить в стенах дыры, портить пищу. Попробуйте сделать мышеловку своими руками – это очень просто и гуманно.

Мышеловка своими руками из бутылки

Самая простая мышеловка, которую вы можете сделать самостоятельно дома. Для нее вам понадобятся:

обычная пластиковая бутылка;

ножницы;

кусок картона;

скотч.

Верхнюю часть бутылки нужно отрезать, а затем поместить внутрь воронкой вниз. Чтобы она стала стойкой, закрепите конструкцию скотчем. Дополнительно прикрепите бутылку к картону.

Для привлечения грызуна положите в бутылку кусочек сыра или хлопья. Мышь почувствует запах, зайдет внутрь и не сможет выйти наружу. Не стоит убивать животное. Вынесите его за пределы своего участка и выпустите.

Стеклянная миска как мышеловка

Как ловушка для грызуна отлично подойдет стеклянная глубокая посуда с высокими бортиками. Важно, чтобы мышь не смогла за них зацепиться.

На дно миски налейте масло, которое и станет настоящей ловушкой, а еще сыграет роль приманки. Мышь пойдет на запах, попадет в вязкую жидкость и не сможет выбраться.

Стакан с монеткой

Возьмите стакан, кусочек сала, сыра или теста (для приманки). Емкость нужно поставить вверх дном на ребро монеты, внутрь положить приманку.

Когда мышь будет проходить мимо, она заденет монету, после чего стакан накроет грызуна. Конечно, не стоит покупать пластиковые емкости, так как мышь сможет легко выбраться.

Мышеловка своими руками из банки и дощечки

Это еще одна простая мышеловка своими руками. Для нее вам понадобятся банка на три литра и небольшая дощечка. Не забудьте о приманке. В этом случае лучше использовать семена, шелуху, немного подсолнечного масла. Их высыпают в банке. На нее прикладывают дощечку, чтобы мышь по ней смогла добраться до еды.

Ловушка работает так: мышь, услышав запах, поднимется по дощечке и упадет в банку, откуда уже не сможет выбраться. А масло нужно, чтобы запах распространился по большой площади.

Шелуха и семена также важны. Они создадут мягкое покрытие, от которого мышь не сможет оттолкнуться, чтобы выбраться наружу.

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