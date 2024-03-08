Самая универсальная форма ногтей, которая в тренде этой весной: что такое сквоовал и как его сделать дома

Обычно тренды в маникюре касаются дизайна или цвета лака, однако в этом году, по словам экспертов, особое внимание следует уделить форме ногтей. Особой популярностью весной 2024 года будет отличаться сквоовал. Разбираемся, что и как его делать?

Рассказывая о модных трендах, именно о форме ногтей речь идет крайне редко. Ведь этот аспект часто зависит от личных предпочтений и физических особенностей рук конкретного человека. Однако в этот весенний сезон нейл-эксперты рекомендуют обратить особое внимание на сквоовал. Это усовершенствованная форма ногтей, которая претендует занять самые высокие ступени по популярности.

Трендовый маникюр весны 2024 года: что такое сквоовал

Сквоовал в маникюре – это сокращенное название двух форм ногтей. От английских слов "square" ("квадртат") и "oval" ("овал"). Буквально можно перевести как квадратный овал. Эта закругленная форма пришла на смену стандартным овальным ногтям и сразу стала очень популярна.

По мнению специалистов, стоит обратить внимание именно на сквоовал хотя бы только потому, что самостоятельно сделать трендовую форму ногтей гораздо проще, чем повторить сложный дизайн. К тому же, сквоовал является отличным промежуточным вариантом формы, который подойдет тем, кто хочет отрастить ногти, потому что он максимально приближен к натуральной форме.

Нейл-артистка Ханна Мааз говорит, что закругленный сквоовал придает ногтям более естественный вид, ведь повторяет натуральные изгибы. Он идеально подойдет поврежденным ногтям или ногтям с неправильной формой. В целом сквоовал подойдет как для коротких, так и для длинных ногтей. На коротких это еще достаточно практично.

Как сделать сквоовал самостоятельно

Как сделать сквоовал самостоятельно / Фото: YouTube

Для того чтобы грамотно оформить форму сквоовал, необходимо придерживаться определенных правил:

Свободный край ногтя оставляйте максимально прямоугольным, скругленными должны быть только углы. В процессе подпиливания не трудно увлечься, поэтому помните, что сквоовал не требует долгой шлифовки. Иначе он превратится в обычный овал.

Начинать оформление сквоовала специалисты советуют с верхней точки. То есть подпиливать край необходимо параллельно основе ногтевого ложа. Как только верхняя линия станет прямой, можно переходить к углам, чтобы сделать их немного мягче. Если же начать с углов, то велика вероятность, что ногти превратятся в овал.

Для оформления сквоовала нейл-мастера советуют использовать пилы с грифом не выше 240. Благодаря такому инструменту можно легко обработать ногтевую пластину, минимально закруглив ее края.

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