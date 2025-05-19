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Самое эффективное средство от колорадских жуков по мнению агрономов: нужно только растворить в воде доступный продукт
Многие садоводы даже не подозревают, что обычный препарат из аптеки может спасти их будущий урожай.
Агрономы рассказали о давно проверенном способе, который базируется на использовании березового дегтя — природного средства, что делает картофель недоступным для колорадского жука, словно непроницаемая крепость.
Почему это работает
Интенсивный аромат березового дегтя выступает естественным отпугивателем: жуки, их личинки и другие вредители избегают растения, обработанные этим средством.
Кроме надежной защиты, деготь образует на клубнях тонкий защитный слой, который помогает предотвратить развитие грибковых заболеваний.
Особенно это актуально для ранних сортов картофеля, часто страдающих избыточной влагой.
Как приготовить
Для приготовления раствора на 10 литров теплой воды добавьте 2 столовые ложки березового дегтя, тщательно перемешайте и оставьте настаиваться около 40–60 минут.
Перед высадкой картофельные клубни следует на 10–15 секунд погрузить в этот раствор — этого времени хватит, чтобы запах дегтя сохранялся до появления первой всходы.
Этот способ удобен даже для больших огородов, ведь раствор можно хранить в прохладном месте до 5 дней без потери эффективности.
Специалисты отмечают, что такая обработка безопасна для почвы и полезных дождевых червей, а также значительно экономит время, ведь заменяет многочисленные опрыскивания химикатами.
Одно погружение — и колорадский жук вряд ли отважится атаковать ваш картофель.