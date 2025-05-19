Самое эффективное средство от колорадских жуков по мнению агрономов: нужно только растворить в воде доступный продукт

Какое самое эффективное средство от колорадского жука / © Pixabay

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Агрономы рассказали о давно проверенном способе, который базируется на использовании березового дегтя — природного средства, что делает картофель недоступным для колорадского жука, словно непроницаемая крепость.

Почему это работает

Интенсивный аромат березового дегтя выступает естественным отпугивателем: жуки, их личинки и другие вредители избегают растения, обработанные этим средством.

Кроме надежной защиты, деготь образует на клубнях тонкий защитный слой, который помогает предотвратить развитие грибковых заболеваний.

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Особенно это актуально для ранних сортов картофеля, часто страдающих избыточной влагой.

Как приготовить

Для приготовления раствора на 10 литров теплой воды добавьте 2 столовые ложки березового дегтя, тщательно перемешайте и оставьте настаиваться около 40–60 минут.

Перед высадкой картофельные клубни следует на 10–15 секунд погрузить в этот раствор — этого времени хватит, чтобы запах дегтя сохранялся до появления первой всходы.

Этот способ удобен даже для больших огородов, ведь раствор можно хранить в прохладном месте до 5 дней без потери эффективности.

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Специалисты отмечают, что такая обработка безопасна для почвы и полезных дождевых червей, а также значительно экономит время, ведь заменяет многочисленные опрыскивания химикатами.

Одно погружение — и колорадский жук вряд ли отважится атаковать ваш картофель.