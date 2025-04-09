Защита от монилиоза

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Весна — время пробуждения не только природы, но и многочисленных опасностей для сдау и фруктовых деревьев. Монилиоз и парша способны мгновенно превратить цветущий сад в источник разочарования, уничтожая будущий урожай. Монилиоз, этот безжалостный «ожог», в считанные дни может привести к засыханию нежных цветков, молодых побегов и даже целых ветвей, а впоследствии — к гниению сочных плодов. Парша покрывает листья и яблоки с непривлекательными грушами пятнами, значительно снижая их качество и способность к длительному хранению.

Опытный агроном рассказал , как защитить сад во время цветения от монилиоза и парши . Для второго этапа обработки плодового сада и эффективной борьбы с распространенными заболеваниями он рекомендует выбрать фунгицид под названием «Феномен Прайм», ключевым активным компонентом которого является кафтан.

Преимущества фунгицида

По словам блогера-садовода, кафтан является контактным веществом, имеющим важное преимущество — у болезнетворных организмов не производится стойкость к его действию. «Это действующее вещество эффективно локализует и уничтожает широкий спектр заболеваний, включая такие опасные, как монилиоз, парша и различные виды гнили», — подчеркнул эксперт.

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В то же время этот компонент считается безопасным для пчел, что делает «Феномен Прайм» привлекательным выбором для экологически сознательных садоводов.

Он также отметил особое свойство кафтана — его стойкость к смыванию дождем. Благодаря способности хорошо прилипать к поверхности растений препарат продолжает действовать даже в условиях влажной погоды.

Кроме того, «Феномен Прайм» можно использовать при умеренно низких температурах, что расширяет окно его применения весной и осенью.

Садовод подчеркнул важность равномерного нанесения раствора фунгицида на все части растений во время обработки. Для достижения максимального эффекта необходимо тщательно опрыскивать листья, ветки и стволы деревьев. По его рекомендации, Феномен Прайм можно использовать до трех раз в течение одного сезона.

Эксперт заверил, что своевременное и правильное применение этого фунгицида способно надежно оградить плодовый сад от монилиоза, парши и других грибковых заболеваний, сохраняя здоровье деревьев и обеспечивая будущий урожай. Лучшим временем для проведения обработки он считает вечерние часы, когда снижается активность насекомых-опылителей, хотя сам препарат и безопасен для пчел.

Выбирая средство для защиты сада, внимательно читайте инструкции и обращайте внимание на наличие сертификатов, подтверждающих его безопасность для пчел. Позвольте своему саду расцветать во всей красе, не нанося вреда природе и ее маленьким, но таким важным помощникам.