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Самое милое преступление года: в Таиланде кошка покусала копов и стала героиней мемов
В Бангкоке потерянная кошка стала интернет-звездой после того, как напала на полицейских в участке.
В Бангкоке произошло забавное событие: в местный полицейский участок доставили потерянную кошку, которая быстро «завоевала» внимание всех — не только своим видом, но и характером.
Об этом пишет news.
9 мая офицер Да Паринда Пакисук поделился историей в Facebook. По его словам, гражданин принес к участку американскую короткошерстную кошку, потерянную в центре города. Полицейские сначала тепло встретили животное, но оно сразу продемонстрировало свой «темперамент» — поцарапало и укусило нескольких дежурных.
«Эту кошку обвинили в нападении на полицейских, и ее вот-вот задержат. Поделитесь этим сообщением, чтобы его владелец мог внести за него залог», — написал офицер в шутку.
Полицейский забрал кошку домой, где она провела ночь в уюте и комфорте. Собственноручно Пакисук подготовил ей еду, игрушки и лоток. Фото животного в машине сразу стало вирусным. Один из комментаторов пошутил: «Она выглядит так, будто еще немного — и снова кого-то укусит».
На следующий день владелец кошки появился в участке. Оказалось, что ее зовут Нуб Танг, что в переводе означает «считает деньги». В честь возвращения пушистую нарушительницу украсили кружевным ошейником.
А Пакисук даже оформил «полицейский отчет» от имени Нуб Танга: «Я просто был голоден. Я не хотел никого укусить». Подписала она его, конечно, кавычками.
«Никакие штрафы не наложены, но надеемся, что кошка сделала выводы. Мы не можем позволить другим котам думать, что кусать людей это нормально», — добавил офицер с юмором.
Напомним, в Британии ученые разработали уникальную анкету для оценки характера домашних кошек. Тест получил название CAT-Tri+ и позволяет измерить уровень психопатических черт у животных. Он базируется на адаптации триархической модели психопатии, включающей такие черты, как смелость, подлость и расторможенность.