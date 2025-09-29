Самое модное имя для девочек в 2025 году в Украине: рейтинг популярности

Какое женское имя стало самым популярным в Украине 2025 года / © unsplash.com

Реклама

Об этом рассказали в "Украинской правде".

Но, кроме него, украинцы активно выбирали и другие популярные имена для новорожденных. Среди девочек чаще всего встречались Соломия, Милана и Полина, а среди мальчиков — Матвей, Александр и Тимофей.

Интересно, что современные родители не ограничивались классическими именами — все большей популярностью пользуются необычные и оригинальные варианты: Валькирия, Джессика, Лилиола, Лолита, Мадонна, Рута, Велес, Елисей, Жадан, Иаир, Космос, Нитай, Ратибор, Святогор и другие.

Реклама

Дополнительную интересную перспективу относительно этого имени дало международное научное сообщество. Ученые Бирмингемского университета определили Софию самым красивым женским именем в мире. Исследование показало, что оно звучит наиболее благозвучно, вызывает положительные эмоции и легко воспринимается слушателем.

Руководитель исследования доктор Винтер подчеркивает, что красота имени не только в его звучании. София имеет мягкое и легкое произношение, а ее смысл добавляет глубину: с греческого это имя переводится как "мудрость".