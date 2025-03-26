Самое модное решение весны 2025 года: что такое челка "почтовый ящик" и кому она подходит

Челка, известная как "почтовый ящик" или letterbox bangs, стала актуальным трендом в прическах. Этот стиль придает образу изящества и элегантности, подчеркивая индивидуальность.

Эта челка идеально подходит к прямым и густым волосам. Его характерная форма требует точного разделения волос посреди лба, создавая эффект "крыши". Однако, если ваше лицо круглое, возможно, следует выбрать другой стиль.

Почему челка называется "почтовый ящик"

Представьте себе традиционный американский почтовый ящик, висящий на дверях. Теперь перенесите эту форму на линию лба – вот откуда происходит название этой челки.

Как правильно вкладывать челку "почтовый ящик"

Для укладки челки вам понадобятся:

сухой шампунь – для объема у корней;

расческа с мелкими зубцами — чтобы создать четкие контуры.

Слегка нанесите текстурующий спрей на волосы, чтобы удержать форму, и аккуратно поделите челку посередине. Не забудьте использовать финишный лак для волос, чтобы сохранить его безупречный вид в течение дня.

Читайте также: