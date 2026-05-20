Самолет экстренно изменил курс из-за действий одного пассажира на борту — что он натворил

Авиарейс в Китай прервали из-за пассажира, не слушавшего экипаж

Самолет авиакомпании Delta Air Lines, следовавший из Лос-Анджелеса в Шанхай, был вынужден совершить незапланированную посадку в Сиэтле из-за пассажира, который игнорировал требования экипажа и вел себя неадекватно.

Об этом сообщает Рeople.

Инцидент произошел 17 мая во время полета над побережьем штата Вашингтон. По данным авиакомпании, члены экипажа неоднократно требовали от пассажира следовать инструкциям бортпроводников, однако мужчина продолжал нарушать порядок.

После этого экипаж принял решение сменить маршрут и посадить самолет в Сиэтле.

В Delta отметили, что компания придерживается политики нулевой толерантности к агрессивному или неконтролируемому поведению пассажиров.

«Безопасность наших клиентов и экипажа всегда является приоритетом. Мы благодарны пассажирам за терпение и извиняемся за задержку путешествия», — заявили в авиакомпании.

На борту Airbus A350-900 находились 271 пассажир, 11 бортпроводников и четверо пилотов. После посадки самолет встретили правоохранители, выведшие нарушителя с борта.

По данным FlightAware, самолет вылетел из Лос-Анджелеса в 12:15, а прибыл в Сиэтл в 18:26. Сначала рейс планировали отправить в Шанхай в тот же вечер, однако со временем его отменили. Повторный вылет был перенесен на утро 18 мая.

По сообщению источника, это уже не первый подобный случай за последние дни. Накануне самолет авиакомпании Qantas из Мельбурна в Даллас также пришлось перенаправить из-за агрессивного пассажира, который, по данным СМИ, находился в состоянии алкогольного опьянения и напал на бортпроводника и другого пассажира.

