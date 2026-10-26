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ТСН в социальных сетях

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Разное
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Самолет экстренно вернулся в аэропорт из-за сообщения пассажира — что он сказал

Из-за подозрительного сообщения пассажира самолет сменил маршрут и безопасно приземлился в другом городе. 25-летнего мужчину задержали, а пассажиров пересадили на другой рейс.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Самолет экстренно вернулся в аэропорт из-за сообщения пассажира — что он сказал

Борт самолета / © pexels.com

Самолет американской авиакомпании United Airlines, следовавший из Лас-Вегаса в Ньюарк, штат Нью-Джерси, был вынужден вернуться в аэропорт вскоре после взлета. Причиной стало сообщение, по предварительным данным, один из пассажиров прислал со своего телефона. Он планировал захватить самолет.

Об этом говорится в материале Daily Mail.

Инцидент произошел вечером в субботу, 24 октября. На борту рейса 1681 г. находились 150 пассажиров и шесть членов экипажа.

Как сообщает Daily Mail, бортпроводник заметил подозрительное сообщение и известил пилота. После этого экипаж ввел режим блокировки самолета и принял решение вернуться в международный аэропорт Гарри Рида в Лас-Вегасе.

Что известно о пассажире, который угрожал захватить самолет

Согласно записи переговоров с диспетчерами, пилоты сообщили наземным службам о ситуации на борту. Диспетчер, в частности, уточнил, подчиняется ли пассажир требованиям экипажа и сдерживают ли его физически.

«Пассажир не знает, что что-то происходит», — объяснил пилот. По его словам, бортпроводник увидел, как мужчина посылал сообщение о намерении захватить самолет, после чего экипаж перешел в режим блокировки.

Пилот также отметил, что пассажира не связывали, поскольку тот не знал о действиях экипажа и вел себя спокойно.

После приземления полиция Лас-Вегаса задержала 25-летнего Дэйна Милна. Ему предъявлены обвинения в угрозах или распространении ложной информации о террористическом акте.

По информации Fox 5 Vegas, мужчину доставили в следственный изолятор округа Кларк, откуда он впоследствии вышел под залог в размере 10 тысяч долларов. Следующее судебное заседание было назначено на вторник, 27 октября.

Как отреагировала авиакомпания

Самолет Boeing 737 вылетел из Лас-Вегаса в 22:52 по местному времени и должен был прибыть в международный аэропорт Ньюарка примерно через пять часов.

Однако менее чем через 20 минут после взлета воздушное судно развернулось и вернулось в Лас-Вегас. По данным PEOPLE самолет безопасно приземлился в 23:36.

Федеральное управление гражданской авиации США подтвердило, что борт вернулся в аэропорт после того, как экипаж сообщил об инциденте с пассажиром.

Людей, чьи планы путешествия нарушила эта ситуация, пересадили на другой рейс, отправившийся в Ньюарк в воскресенье утром, 25 октября.

Другой рейс попал в сильную турбулентность

Этот случай произошел спустя всего несколько дней после другого инцидента с участием самолета United Airlines. Тогда борт попал в сильную турбулентность, из-за которой пассажиры ощутили резкое падение воздушного судна после громкого удара.

В результате инцидента пострадали четверо бортпроводников. Медики осмотрели всех четырех, а одного из них доставили в больницу для дальнейшего лечения.

Рейс United Airlines 1157 вылетел из Гонолулу на Гавайях и в конце концов безопасно приземлился в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

Раньше говорилось о том, что у частного самолета оторвалась дверь прямо в небе. Оторванную с самолета дверь впоследствии обнаружили на расположенном неподалеку с аэропортом сельскохозяйственном участке.

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