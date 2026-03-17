Самолет пришлось развернуть из-за пилота — что он натворил

Пассажиры United пережили неожиданную посадку из-за ошибки пилота

Пассажиры рейса из США в Китай столкнулись с неожиданной задержкой после того, как самолет United Airlines был вынужден развернуться прямо во время полета из-за ошибки пилота.

Инцидент произошел во время рейса из Лос-Анджелеса в Шанхай. Самолет Boeing 787-9 Dreamliner, на борту которого находились около 270 человек, уже летел над Тихим океаном, когда внезапно сменил курс и направился в Сан-Франциско.

Как выяснилось, один из пилотов забыл паспорт и осознал это уже в воздухе.

В компании подтвердили, что самолет пришлось перенаправить, поскольку у члена экипажа не было необходимых документов для въезда в Китай. Без паспорта он не мог бы пройти иммиграционный контроль после приземления.

После посадки в Сан-Франциско авиакомпания организовала замену экипажа, и рейс продолжил путь в Шанхай позже того же дня. В результате пассажиры прибыли в пункт назначения с опозданием примерно на шесть часов.

Ожидание нового экипажа частично компенсировали. Людям предоставили ваучеры на питание и другие бонусы.

В отличие от пассажиров, пилоты и бортпроводники проходят упрощенные процедуры проверки документов, поэтому такие ситуации хоть и редки, но возможны.

В то же время, решение вернуть самолет было самым простым, ведь в случае прилета без документов авиакомпания могла столкнуться с серьезными юридическими последствиями.

