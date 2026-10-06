Самолет с пассажирами экстренно сел из-за зебры: что произошло во время взлета

Борт самолета / © pexels.com

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В Танзании самолет с туристами на борту был вынужден совершить аварийную посадку после того, как во время взлета наехал на зебру. Инцидент произошел на взлетно-посадочной полосе Серонера в национальном парке Серенгети.

Об этом пишет dailymail.

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На борту самолета Embraer EMB-120 находились 26 пассажиров и четыре члена экипажа. Во время взлета воздушное судно столкнулось с погибшей зеброй.

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Самолет должен был лететь в Занзибар, однако уже в воздухе экипаж обнаружил, что в результате столкновения было повреждено шасси. Пилот изменил курс и направился в международный аэропорт Килиманджаро, расположенный примерно в 270 милях (434 км) к востоку от национального парка.

Аварийная посадка

Аварийная посадка произошла около полудня в воскресенье. На кадрах с места происшествия видно, как из левого крыла самолета валит дым, а нижняя часть фюзеляжа трется о покрытие взлетно-посадочной полосы.

В поврежденный самолет, который эксплуатирует авиакомпания Sindbad Air, прибыли экстренные службы. Аэропорт временно закрыли.

Все 26 пассажиров и четыре члена экипажа благополучно покинули самолет. Сообщений о пострадавших не поступало.

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Взлетно-посадочная полоса Серонера является самой большой и одной из самых загруженных в национальном парке Серенгети. Она расположена в центральной части парка, который считается одним из семи природных чудес Африки.

Туристы и животные: статистика по авариям самолетов

Ежегодно в Серенгети посещают около 500 тысяч туристов. Национальный парк расположен на севере Танзании и простирается до юго-западной части Кении.

Подобные случаи с самолетами и животными происходили и раньше. В феврале 2025 года самолет TUI, следовавший в Кабо-Верде, был вынужден совершить аварийную посадку после столкновения с двумя лебедями.

Тогда Boeing находился на высоте около 1000 футов (305 метров) и летел со скоростью около 185 миль/час (298 км/ч), когда столкнулся с птицами. На фотографиях были видны вмятины на самолете и кровь на потрескавшемся лобовом стекле. Также были повреждены электронные системы.

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Из-за повреждения лобового стекла пилотам, по данным издания, понадобилось сопровождение после посадки, поскольку они не могли нормально видеть через стекло. Взлетно-посадочную полосу закрыли, пока экстренные службы проверяли ее на наличие обломков.

Ремонт самолета, как сообщалось, стоил около 1 млн фунтов стерлингов, а само воздушное судно несколько недель оставалось на земле.

Напомним, путешественники назвали популярные города, где им были не рады.

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