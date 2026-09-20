Самолет уже готовился к взлету, но стюардесса заметила то, что заставило Wizz Air отменить рейс

Самолет / © Associated Press

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Самолет Wizz Air, который должен был выполнить рейс из Рима в румынскую Констанцу, не вылетел в субботу утром после того, как бортпроводница заметила трещину на одном из окон самолета.

Об этом сообщает ziaruldeiasi.

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К моменту инцидента пассажиры уже находились на борту, а самолет направлялся к взлетно-посадочной полосе. Бортпроводница обратила внимание на повреждения и сразу сообщила о нем экипажу в кабине пилотов, сообщает ziare.com.

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Пилот решил прекратить подготовку к взлету и вернуть самолет в зону, предназначенную для технических проверок. Поэтому вылет, запланированный на 06:10, отменили.

Впоследствии авиакомпания решила заменить самолет.

Пассажирам сообщили, что рейс может быть выполнен примерно в 08:45. В то же время, вылет зависел от завершения технической подготовки и необходимых процедур для нового воздушного судна.

По состоянию на момент публикации Wizz Air не предоставила дополнительных деталей по поводу появления трещины на окне самолета.

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Напомним, опытные пассажиры авиарейсов берут с собой несколько предметов, ведь они успешно решают сразу несколько бытовых задач.

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