Самолет внезапно развернули в воздухе из-за пассажира: что он натворил
Обычный рейс стал сенсацией, ведь пассажир уронил ноутбук в грузовой отсек.
Рейс United Airlines, следовавший в Рим, был вынужден развернуться в полете и вернуться в Вашингтон после того, как пассажир случайно впустил свой включенный ноутбук в грузовой отсек самолета. Пилот принял такое необычное решение из-за риска пожара литиевой батареи.
Об этом пишет People.
Инцидент произошел 15 октября, вскоре после вылета Boeing 767 (рейс United Flight 126) из международного аэропорта Даллес (Вашингтон, округ Колумбия).
Причина возврата — риск пожара
Когда самолет находился примерно в 160 километрах юго-восточнее Бостона, пилоты связались с авиадиспетчерами, чтобы пригласить разрешение на возвращение.
«У нас здесь незначительная ситуация с пассажиром, каким-то образом уронившим ноутбук, который был включен, с боковой стенки в грузовой отсек самолета. Мы не знаем его статус. Мы не можем его увидеть», — объяснил пилот на записи.
Пилот подчеркнул, что решение вернуться было продиктовано «мерами предосторожности» из-за риска возгорания литиевой батареи в грузовом отсеке. Эта часть Boeing 767, куда попал ноутбук, не находилась рядом с системой пожаротушения. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) отмечает, что пожары, связанные с литиевыми батареями, гораздо сложнее тушить в грузовых отсеках, чем в салоне.
Реакция диспетчера и последствия
Авиадиспетчер, услышав причину, не скрыл изумления: «Это новая история для разбора. Я никогда раньше не слышал ничего подобного. Хорошая история, которую можно рассказать в комнате отдыха пилотов».
Представитель United Airlines подтвердил, что ноутбук пассажира «упал за панель стены салона и через небольшую щель». После приземления технические бригады обнаружили устройство. Самолет вылетел в Рим после осмотра с задержкой примерно в четыре с половиной часа от запланированного времени.
Напомним, в США на рейсе Delta Air Lines из Питтсбурга в Солт-Лейк-Сити произошел курьезный инцидент: бортпроводник случайно активировал аварийный трап перед взлетом. Эта ошибка задержала вылет почти на четыре часа и, по оценкам СМИ, обошлась авиакомпании в 100 тыс. дол.
К слову, во Франции на рейсе IB578 авиакомпании Iberia из Парижа в Мадрид пассажир внезапно напал на стюардессу, пытаясь открыть аварийный выход. Мужчина открыл дверь самолета и спрыгнул на взлетно-посадочную полосу, когда двигатели Airbus A320 еще работали. Пассажиры задержали службы экстренного реагирования.