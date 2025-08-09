Самые эффектные джинсы этого сезона: какой дизайн в тренде

Джинсы. / © unsplash.com

Джинсы – та одежда, которая без преувеличения есть в гардеробе каждой барышни. Эти штаны остаются вне времени. Но тренд этого сезона – джинсы с асимметричным поясом. Они представлены в разных стилях – от мешковатых до узких.

О ставших трендом джинсах с мероприятием сообщает издание vogue.mx.

В этом году традиционные пояса останутся в прошлом. В этом году модниц покорили джинсы с закатом - с косым застежкой. Они – на пуговицах спереди имеют перекрестный или диагональный пояс, который асимметрично регулируется.

Эти джинсы обеспечивают более плотную посадку в талии и идеально подходят для коррекции фигуры.

Как носить джинсы на пуговицах.

Baggy-джинсы

Эксперты из уличного стиля рекомендуют светло-голубые джинсы багги. Их можно совмещать в повседневном стиле с майкой и балетками. Основной акцент в образе сосредоточен на джинсах, поэтому вам не придется слишком беспокоиться об аксессуарах.

Mom-джинсы

Эксперты из стиля советуют образ, состоящий из серых джинсов mom и рубашки в тон. Высокая талия, слегка приталенный крой будет выглядеть привлекательно. Если вы хотите добавить акцента – наденьте красный топ и туфли на каблуке. Такой цветной упор мгновенно привлекает внимание.

Джинсы прямого кроя

Такие джинсы – отличный достаточно универсальный вариант одежды, чтобы носить его неоднократно. Их можно с балетками, блузкой с длинными рукавами и майкой-карго. Это функциональный и современный образ, который подойдет каждому дню.

Slim-джинсы

Этот фасон идеален. Slimы – не слишком приталенные, чтобы быть узкими, и не слишком свободны, чтобы быть мешковатыми. Это почти идеальный крой. Они прекрасно сочетаются с драпированным топом и твидовым пиджаком.

В этом году традиционные пояса на поясе останутся в прошлом. Диагональный пояс – хороший вариант, который превращает кэжуал в базовый незаменимый образ. А дополнительная деталь, какой бы простой она ни казалась, может изменить результат.

