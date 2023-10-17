Самые грязные чашки станут чистыми через пару минут: как отмыть посуду от налета после чая и кофе

Мы так любим пить чай или кофе, особенно осенью, когда на улице похолодало и очень хочется согреться теплым вкусным напитком. И нередко наши любимые напитки оставляют на чашках коричневый след. Тогда посуда выглядит неприглядно и неэстетично, к тому же, коричневые пятна бывает непросто отмыть.

Раньше мы писали, как быстро и без чрезмерных усилий постирать перьевую подушку дома.

Почему на чашках появляются коричневые пятна от напитков

Наверняка каждый знает, что после любимого чая или кофе на чашках появляются неэстетические пятна коричневого оттенка. Особенно, когда после угощения вовремя не помоешь посуду, эти пятна потом очень трудно вывести.

Коричневый след на чашках появляется из-за танина – это окислитель растительного происхождения, который содержится в наших любимых напитках. Именно он «подкрашивает» посуду в неприятный цвет. Однако из этой ситуации есть достаточно простой выход. Британские эксперты от My Financial Society назвали рецепт простой, но крайне эффективной смеси, способной справиться даже с очень устаревшими пятнами всего за 10 минут. Об этом пишет Express.

Как отмыть чашки от коричневых пятен после кофе и чая

В статье говорится о смеси пищевой соды и уксуса. Такая достаточно простая комбинация веществ может с легкостью справиться не только с коричневыми пятнами на чашках, но стать помощником, чтобы прочистить канализацию, отмыть грязь из кастрюль или из другой посуды, которую не удалось отмыть раньше. Для этого не нужно никаких дорогостоящих средств для мытья посуды, просто следует взять соду и уксус, которые есть на любой кухне.

Эксперты рекомендуют смешать пищевую соду и уксус в пропорции 0,5 к 1, то есть, следует взять одну часть уксуса и в половине меньше соды. Например, на одну столовую ложку соды потребуется 2 столовых ложки уксуса. Этой смесью следует обработать чашки или другую грязную посуду и оставить на 10 минут. Затем посуду необходимо тщательно прополоскать в чистой горячей воде. Результат вы увидите сразу: неприятные коричневые следы и прочая грязь исчезнет на раз, уверяют эксперты.

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