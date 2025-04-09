ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
37
Время на прочтение
1 мин

Самые грязные места в доме: вы даже не догадываетесь, где настоящие очаги микробов

Вы регулярно чистите унитаз и раковину, но самое большое загрязненное место в вашем доме — это выключатель! На его поверхности скапливаются бактерии от рук всех членов семьи, а также частицы пищи и пыли.

Автор публикации
Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Самые грязные места в доме

Самые грязные места в доме / © Фото из открытых источников

Протирайте выключатели каждый день спиртовой салфеткой или ватным диском с перекисью водорода. Не забывайте и о пультах от техники — они также являются источником бактерий.

Разберите пульты, извлеките батарейки и осторожно протрите кнопки ватной палочкой, смоченной в спирте.

Не забывайте о ручках шкафов и дверей — их следует мыть с мылом каждый вечер. Также проверьте резиновые коврики в ванной: под ними часто появляется черная плесень.

Замочите коврики в растворе хлорки (1 часть хлорки на 10 частей воды) в час, затем высушите на солнце.

И помните: даже новая зубная щетка может стать источником опасности, если стоит в стакане рядом с унитазом — при смывании бактерии могут разлетаться на 2 метра.

Храните его в закрытом шкафчике!

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
37
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie