Самые грязные места в доме: вы даже не догадываетесь, где настоящие очаги микробов

Самые грязные места в доме / © Фото из открытых источников

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Протирайте выключатели каждый день спиртовой салфеткой или ватным диском с перекисью водорода. Не забывайте и о пультах от техники — они также являются источником бактерий.

Разберите пульты, извлеките батарейки и осторожно протрите кнопки ватной палочкой, смоченной в спирте.

Не забывайте о ручках шкафов и дверей — их следует мыть с мылом каждый вечер. Также проверьте резиновые коврики в ванной: под ними часто появляется черная плесень.

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Замочите коврики в растворе хлорки (1 часть хлорки на 10 частей воды) в час, затем высушите на солнце.

И помните: даже новая зубная щетка может стать источником опасности, если стоит в стакане рядом с унитазом — при смывании бактерии могут разлетаться на 2 метра.

Храните его в закрытом шкафчике!