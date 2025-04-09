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Самые грязные места в доме: вы даже не догадываетесь, где настоящие очаги микробов
Вы регулярно чистите унитаз и раковину, но самое большое загрязненное место в вашем доме — это выключатель! На его поверхности скапливаются бактерии от рук всех членов семьи, а также частицы пищи и пыли.
Протирайте выключатели каждый день спиртовой салфеткой или ватным диском с перекисью водорода. Не забывайте и о пультах от техники — они также являются источником бактерий.
Разберите пульты, извлеките батарейки и осторожно протрите кнопки ватной палочкой, смоченной в спирте.
Не забывайте о ручках шкафов и дверей — их следует мыть с мылом каждый вечер. Также проверьте резиновые коврики в ванной: под ними часто появляется черная плесень.
Замочите коврики в растворе хлорки (1 часть хлорки на 10 частей воды) в час, затем высушите на солнце.
И помните: даже новая зубная щетка может стать источником опасности, если стоит в стакане рядом с унитазом — при смывании бактерии могут разлетаться на 2 метра.
Храните его в закрытом шкафчике!