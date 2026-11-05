Самые красивые и популярные имена на букву "А": как назвать мальчика или девочку

Имена на букву «А» для детей / © pexels.com

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Имена, начинающиеся с первой буквы алфавита, традиционно несут в себе сильную энергетику лидерства, первенства и гармонии.

Буква «А» звучит открыто, мелодично и уверенно. Недаром во многих культурах именно она олицетворяет начало, свободу и стремление к вершинам. Родители часто выбирают такие имена для своих детей, стремясь дать им прочный старт в жизнь.

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Мужские имена на «А»: от благородной классики до смелых трендов

Мужские имена, начинающиеся с этой буквы, сочетают в себе мужественность, динамику и благородство. Среди них есть как старинные и величественные, так и современные, звучащие интернационально и стильно.

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Андрей — традиционное имя греческого происхождения, означающее «мужественный», «храбрый». Оно неизменно остается одним из фаворитов у многих поколений благодаря своей универсальности и сильной энергетике.

Артем — происходит от имени греческой богини Артемиды и переводится как «неповрежденный» или «обладающий безупречным здоровьем». Обладатели этого имени обычно харизматичны и целеустремлены.

Арсен / Арсений — означает «зрелый», «мужественный». Это имя излучает сдержанную силу и независимость.

Артур — имя кельтского происхождения, которое переводится как «могучий медведь» или «король». Оно придает своему носителю романтический и благородный шарм.

Адриан — латинское имя с богатой историей, которое переводится как «тот, кто родом с берегов Адриатики». Звучит чрезвычайно изысканно и утонченно.

Аскольд — редкое и величественное имя древнескандинавского происхождения, означающее «повелитель копья». Идеально подходит для тех, кто ищет глубокие исторические корни.

Женские имена на «А»: нежность, красота и лидерский характер

Женские имена на букву «А» поражают своей мелодичностью. Они звучат как песня и подчеркивают элегантность и в то же время внутреннюю силу девушки.

Анна (Ганна) — одно из самых популярных имен в мире, которое с иврита переводится как «благодать», «милость» или «благоволение». Оно не теряет своей актуальности на протяжении веков.

Анастасия — величественное имя греческого происхождения, означающее «воскресение» или «возвращение к жизни». Анастасии обычно отличаются гибким умом, чуткостью и высоким эмоциональным интеллектом.

Алина — имя с древнегерманскими корнями, которое переводится как «благородная», «великодушная». Звучит мягко, но наделяет обладательницу твердым характером.

Алиса — символизирует правдивость и благородство. Благодаря литературной ассоциации ассоциируется с любознательностью, мечтательностью и сообразительностью.

Амелия / Амели — нежное европейское имя, которое в последние годы уверенно завоевывает популярность. Переводится как «трудолюбивая» или «усердная».

Аврора — имя римской богини утренней зари, буквально означающее «рассвет». Оно звучит необычно и свежо.

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