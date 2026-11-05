ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
209
Время на прочтение
2 мин

Самые красивые и популярные имена на букву "А": как назвать мальчика или девочку

Подборка самых красивых мужских и женских имен на букву А. Узнайте происхождение, значение и тайну характера имен, начинающихся с первой буквы алфавита.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Имена на букву «А» для детей

Имена на букву «А» для детей / © pexels.com

Имена, начинающиеся с первой буквы алфавита, традиционно несут в себе сильную энергетику лидерства, первенства и гармонии.

Буква «А» звучит открыто, мелодично и уверенно. Недаром во многих культурах именно она олицетворяет начало, свободу и стремление к вершинам. Родители часто выбирают такие имена для своих детей, стремясь дать им прочный старт в жизнь.

Мужские имена на «А»: от благородной классики до смелых трендов

Мужские имена, начинающиеся с этой буквы, сочетают в себе мужественность, динамику и благородство. Среди них есть как старинные и величественные, так и современные, звучащие интернационально и стильно.

  • Андрей — традиционное имя греческого происхождения, означающее «мужественный», «храбрый». Оно неизменно остается одним из фаворитов у многих поколений благодаря своей универсальности и сильной энергетике.

  • Артем — происходит от имени греческой богини Артемиды и переводится как «неповрежденный» или «обладающий безупречным здоровьем». Обладатели этого имени обычно харизматичны и целеустремлены.

  • Арсен / Арсений — означает «зрелый», «мужественный». Это имя излучает сдержанную силу и независимость.

  • Артур — имя кельтского происхождения, которое переводится как «могучий медведь» или «король». Оно придает своему носителю романтический и благородный шарм.

  • Адриан — латинское имя с богатой историей, которое переводится как «тот, кто родом с берегов Адриатики». Звучит чрезвычайно изысканно и утонченно.

  • Аскольд — редкое и величественное имя древнескандинавского происхождения, означающее «повелитель копья». Идеально подходит для тех, кто ищет глубокие исторические корни.

Женские имена на «А»: нежность, красота и лидерский характер

Женские имена на букву «А» поражают своей мелодичностью. Они звучат как песня и подчеркивают элегантность и в то же время внутреннюю силу девушки.

  • Анна (Ганна) — одно из самых популярных имен в мире, которое с иврита переводится как «благодать», «милость» или «благоволение». Оно не теряет своей актуальности на протяжении веков.

  • Анастасия — величественное имя греческого происхождения, означающее «воскресение» или «возвращение к жизни». Анастасии обычно отличаются гибким умом, чуткостью и высоким эмоциональным интеллектом.

  • Алина — имя с древнегерманскими корнями, которое переводится как «благородная», «великодушная». Звучит мягко, но наделяет обладательницу твердым характером.

  • Алиса — символизирует правдивость и благородство. Благодаря литературной ассоциации ассоциируется с любознательностью, мечтательностью и сообразительностью.

  • Амелия / Амели — нежное европейское имя, которое в последние годы уверенно завоевывает популярность. Переводится как «трудолюбивая» или «усердная».

  • Аврора — имя римской богини утренней зари, буквально означающее «рассвет». Оно звучит необычно и свежо.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie